Gökyüzünde şimşeklerin dansı
Kıbrıs'ın genelinde etkili olan fırtına ve gök gürültülü hava beraberinde ortaya büyülü görüntüler de çıkarttı.
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Kıbrıs'ın genelinde etkili olan fırtına ve gök gürültülü hava beraberinde ortaya büyülü görüntüler de çıkarttı.
Kıbrıs'ın güneyinde Swtos Varnava tarafından, telefondan çekilen bu fotoğraf, doğanın hem büyüleyiciliğini hem de kudretini gözler önüne sermekte.
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Etiketler : fırtına şimşek yağmur kıbrıs
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