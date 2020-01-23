Gökyüzünde şimşeklerin dansı

Kıbrıs'ın genelinde etkili olan fırtına ve gök gürültülü hava beraberinde ortaya büyülü görüntüler de çıkarttı.

Kıbrıs'ın güneyinde Swtos Varnava‎ tarafından, telefondan çekilen bu fotoğraf, doğanın hem büyüleyiciliğini hem de kudretini gözler önüne sermekte.