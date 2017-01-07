Göklerde bir DAÜ mezunu

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü 2005 yılı mezunu Serdar Altunok SunExpress Havayolları’nda II. Pilot olarak İzmir merkezinde profesyonel uçuş hayatını sürdürüyor.

DAÜ’den mezun olduktan sonra 2010 yılına kadar Antalya’da çeşitli turizm acentelerinde Operasyon Müdürü ve MICE Temsilcisi gibi görevlerde çalıştığını belirten Altunok, ardından pilotluk mesleğini icra etmek için 2010 yılında ER-AH Uçuş Okulu’nda pilotaj eğitimine başladığını ve yine aynı okulda eğitimine devam ederken yaklaşık üç yıl boyunca da Pazarlama Müdürü olarak görev aldığını vurguladı.

2014 yılından itibaren SunExpress Havayolları’nda II. Pilot olarak çalıştığını dile getiren Altunok, Şubat 2016 itibari ile de İzmir Baş Pilot Asistanı ve Kokpit Sosyal Platform Koordinatörü olarak görev aldığını bildirdi. İki yıl içerisinde kaptan pilot olacağına değinen Altunok, 2017 Ekim itibari ile Massachusetts Üniversitesi, Cranfield Üniversitesi ve Boeing firmasının katkıları ile Türk Hava Yolları Akademisi ve İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından ortaklaşa yürütülen ‘Hava Taşımacılığı Yönetimi’ yüksek lisans programına katılacağını ve ileride Uçuş İşletme Müdürlüğü gibi üst yönetim seviyelerinde görev almayı hedeflediğini vurguladı.

DAÜ’de almış olduğu eğitim sırasında İletişim Fakültesi İletişim Kulübü’nde aktif rol oynadığına değinen Altunok, sonrasında Mezunlarla İletişim ve Kariyer Araştırma Müdürlüğü’nde (MİKA) yaklaşık bir yıl süre ile görev aldığını bildirdi. Kariyer yolunda DAÜ’de almış olduğu eğitimin son derece önemli olduğuna dikkat çeken Altunok, sözlerine “Geleceğe sağlam adımlarla ilerlememdeki en büyük rol, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nindir” şeklinde devam etti. DAÜ’nün muhteşem bir kampüse sahip olduğunu dile getiren Altunok, aldığı kaliteli eğitim ve uluslararası eğitim ortamı sayesinde kendini sürekli geliştirebildiğini ve kazandığı özgüven ile iş yaşantısında hiç zorlanmadığını bildirdi. Altunok, DAÜ’lü olmanın her zaman bir ayrıcalık olduğunu da vurguladı.