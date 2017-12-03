Göçmenköy rahat kazandı: 3-0

STAT: Göçmenköy Stadı

HAKEMLER: Osman Küçük, Mustafa Torun, Emre Çevikdal

GÖÇMENKÖY: Okan Tezel, Beytullah Arık, Suat Kurt, Kemal Uzunoğlu, Arda Sözcü (Dk.56 Cemre), Tozguz Kalçay, Sabri Uskanbaş (Dk.70 Mustafa Kermeoğlu), Cemal Terkan, Rifat Kanıöz, Kadir Çetinkaya (Dk.80 Ali Şahin), Semih Çağlar

AKOVA VUDA: Derviş Osum, Zeki Taçsoy, Berhan Celme, İrfan Boşnak, Hüseyin Özbilen (Dk.55 Ceyhun), Olgun Tekbıyık, George Louka, Mehmet Koyuncu (Dk.46 Ogün Dursun), Eray Vudalı (Dk.46 Oğuz), Koray Keleş, Aşkın Kavaklı

GOLLER: Dk.32 Rifat Kanıöz, Dk.36 Arda Sözcü, Dk.90 Mustafa Kermeoğlu

K-Pet Birinci Lig’in 11’inci haftasında Göçmenköy, kötü günler geçiren Akova Vuda’yı konuk etti. Geçtiğimiz hafta Gönyeli karşısında sahasında ağır bir yenilgi alan Göçmenköy, bu hafta konuk ettiği Akova Vuda’yı 3-0’lık skorla rahat geçti. Karşılaşmada Göçmenköy’in golleri 32’nci dakikada Rifat Kanıöz, 36’ncı dakikada Arda Sözcü ve 90’ıncı dakikada Mustafa Kermeoğlu’ndan geldi. Göçmenköy, bu galibiyetle ligde 16 puana ulaşırken, Akova Vuda ile 5 puanda kaldı.

Fotoğraf: Hüseyin ÖZBARIŞCI