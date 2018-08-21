Glafkos Klerides'in evi yıkıldı

Kıbrıs Cumhuriyeti eski Başkanlarından Glafkos Klerides’in evinin, geçen cumartesi günü yıkıldığı bildirildi.



Alithia gazetesi, Klerides’in kızının, özel bir kliniğe sattığı Lefkoşa'nın güneyindeki evin, tehlikeli bulunduğu için yeni sahibi tarafından yıkıldığını kaydetti.



Gazete, Klerides’in, Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı olduğu dönemde, Başkanlığa taşınmayıp bakanları, liderleri ve başka ülkelerin başkanlarını bu evinde kabul ettiğini aktardı.



Klerides’in kişisel koleksiyonunun bir kısmını “Kıbrıs Üniversitesi” ve Kostas-Ritas Severis vakfına verdiğini aktaran gazeteye Klerides’in 19’uncu yüzyıldan kalma silah, kitap, madalya, fotoğraf, arşiv ve eski haritalar koleksiyonu vardı.



Sosyal paylaşım sitesi kullanıcılarının, yıkım haberinin ardından, tarihi evin çeşitli şekillerde değerlendirilebileceği görüşlerini ortaya koyduklarını aktaran gazete, Klerides’in kızının da aklından bu düşüncelerin geçtiğini ancak 1949 yılında Klerides’in babası tarafından inşa edilmiş binanın son derece tehlikeli bulunduğundan ve yıkılması gerektiğinden hayata geçirilemediğini belirtti.