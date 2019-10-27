Gizlice güneye geçmek isterken yakalandı

Lefkoşa'da izinsizce güneye geçmeye çalışan zanlı F.A.C. tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Vahit Bakkal, zanlı F.A.C.’in 26 Ekim’de saat 08.30’da Lokmacı bölgesinde bulunan ve ‘birinci derecede askeri yasak bölge’ olan 7. Bölük Burç Nöbet yerindeki Katolik Kilisesi’nin yanından gizlice güneye geçmek istediği esnada tespit edilerek suçüstü tutuklandığını mahkemeye aktardı. Polis, zanlının KKTC’deki yasal statüsünün araştırılması, ne amaçla güneye geçiş yapmak istediğinin soruşturulması ve temin edilecek ifadeler olduğunu belirtip, 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Umut İnan, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi