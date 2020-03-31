“Girne’deki 5 farklı market personelinde vaka yok”

Sağlık Bakanlığı, Girne’deki 5 büyük market çalışanına Coronavirüs testi yapıldığını ancak pozitif vakaya rastlanmadığını açıkladı.

Bakanlık’tan yapılan açıklamada, aktif olarak Coronavirüs çalışmalarında görev alan ve gerekli görülen çalışanlara tetkikler yapıldığını ve herhangi bir pozitif vakaya rastlanmadığı kaydedildi.