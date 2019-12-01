Girne'de yanan trafo değiştirildi

KIB-TEK Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Avcıoğlu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, trafonun değiştiğini duyurdu.

Girne'de trafo yanması sonucunda kentin bir bölümüne elektrik verilememişti.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Onurhan olayı facebook sayfasından yaptığı açıklamada duyurmuş ve Girne eski liman çevresini besleyen trafonun yandığını, ekiplerin sorunu düzeltmek için çalıştığını duyurmuştu.