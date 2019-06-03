Girne’de yakalandı

Lefkoşa’da umumi bir yer olan Mücahitler parkı içerisinde önceki akşam meydana gelen kavgada bira bardağı ile Hamit Manga isimli şahsı yaralamakla suçlanan zanlı E.E. tutuklanmasının ardından dün teminat maksatlı yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Serkan Sakallı olayla ilgili bulguları aktardı. Sakallı huzurda bulunan zanlı E.E.’nin 1 Haziran saat 22.10 raddelerinde Lefkoşa'da, Mücahitler Parkı içerisinde nefesinde 94 promil alkollü içki tesiri altında bulunduğu esnada aralarında çıkan tartışma neticesinde Lefkoşa'da sakin Hamit Manga'nın sol kol dirsek içerisine içmekte olduğu bira bardağı masa üzerindeki kırdıktan sonra saplayarak yaraladığını söyledi. Polis olayın ardından müşteki Hamit Manga Dr. Burhan Nalbantoğlu Acil servisinde tedavisine müteakip taburcu edilmiştir. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında olayda kullanılan cam bardak olay mahallinde bulunup emare olarak alındığını belirten Sakallı zanlının ise Girne’de tespit edilerek tutuklandığını söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın tamamlandığını ve KKTC vatandaşı olan zanlının mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Cenkay İnan zanlının ilerde görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkının yasaklanması, haftada 1 gün polise ispati vücutta bulunması ve KKTC vatandaşı muteber bir kefil 50 bin TL değerinde kefalet senedi imzlaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.