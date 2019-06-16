Girne’de yağmur, Göçeri’de dolu!

Girne ve çevresinde sağanak etkili olurken, Boğaz ve özellikle de Göçeri’ye dolu yağdı.

Yazın etkisi hissettirdiği şu günlerde aşırı yağışın ardından dolu, Göçeri’yi beyaza bürüdü.

Meteoroloji Dairesi, hafta sonundan perşembeye kadar yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmur beklendiğini duyurmuş. Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek, zaman zaman 2 ile 3 derece düşeceği beklentisini açıklamıştı.