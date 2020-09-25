Girne'de ücretsiz PCR testi yapılacak
Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından yarın 13.30 ile 18.00 saatleri arasında Girne Turizm Limanı'nda ücretsiz PCR testi yapılacak.
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Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından yarın 13.30 ile 18.00 saatleri arasında Girne Turizm Limanı'nda ücretsiz PCR testi yapılacak.
Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Girne bölgesindeki tüm vatandaşların limanda kurulacak sağlık kabinlerine gelerek belirtilen saatlerde PCR testlerini yapabilecekleri duyruldu.
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