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Girne'de ücretsiz PCR testi yapılacak

Girne'de ücretsiz PCR testi yapılacak

Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından yarın  13.30 ile 18.00 saatleri arasında Girne Turizm Limanı'nda ücretsiz PCR testi yapılacak.

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Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından yarın  13.30 ile 18.00 saatleri arasında Girne Turizm Limanı'nda ücretsiz PCR testi yapılacak.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Girne bölgesindeki tüm vatandaşların limanda kurulacak sağlık kabinlerine gelerek belirtilen saatlerde PCR testlerini yapabilecekleri duyruldu.

 

 

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