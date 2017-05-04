Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun “trafik güvenliği” konusunda olağanüstü toplantısında konuşma yapan UBP Milletvekili Esat Ergün Serdaroğlu da, trafikle ilgili 2015’te gerçekleştirilen çalıştayın sonucunun ne olduğunu sordu, çalıştay sonuçlarının hayata geçirilmesi için Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na çağrı yaptı.

Girne’nin trafik sorununa dikkat çeken Serdaroğlu, “Girne’de yaşayan nefes alamaz, trafik iflas etti. Araçlar yollarda ilerleyemez durumda” diyerek, bunun yanında yol altyapılarının da çok kötü durumda olduğunu söyledi.

Serdaroğlu, yollarda tamir çalışmalarının gece yapılması gerektiğini de söyledi.

Seyir halinde cep telefonlarının kazalara davetiye çıkardığına dikkat çeken Serdaroğlu, bu konuda caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğini kaydetti.

Ehliyet sınavları konusuna da değinen Serdaroğlu, şoför okullarının denetlenmesini ve sınavların daha ciddi yapılarak yazılı sınavı geçmeyenlere ehliyet verilmemesini istedi.