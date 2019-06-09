

Adanın kuzeyinde ‘asayiş sorunu’ dikkat çekiyor, ülkeye girişler kadar çıkışlardaki denetimsizlik de göze batıyor. ‘Kayıt dışı’ kişilerin ülkede barınarak suçlara karışması da toplumda endişe yaratıyor.



Son dönemde adanın kuzeyinden unutulmaz kaçışlar

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1- 6 HAZİRAN 2019: Girne’de Senak Kuyumcu’yu soyan iki kişi, ülkeyi dolaşıp, polisin gözü önünde Ercan Havaalanı’ndan kaçmıştı.

2- 18 MAYIS 2019: Girne'de Eray Kenanoğlu’na silahla saldıran zanlılar adaya sahte kimlikle girdi, olaydan sonra kaçtı.

3- 25 NİSAN 2019: Mohamed Âmine Khereovbi tutuklu hastane penceresinden kaçtı, kayıplara karıştı.

4- 13 MART 2019: İş insanı Gökhan Naim silahı saldırı sonucu evinin önünde öldürüldü. 8 kişi tutuklandı, 4’ü serbest kaldı, 4’ü cezaevine gönderildi. Aranan 5 kişi bulunamadı.

5- 6 AĞUSTOS 2018: Boğazköy’de Aykut Tukyu kurşunlandı, zanlı kayıplara karıştı.

6-3 NİSAN 2015: Çalışmak üzere götürüldüğü Lefkoşa Devlet Hastanesi’nden kaçan Yavuz Erten, bulunamamıştı.

7-24 TEMMUZ 2014 : Kooperatif Merkez Bankası’nda 3 milyon TL’lik soygun gerçekleşti. Paranın 2.2 milyon TL tespit edilemedi, soygunla suçlanan Bilay Çetereisi beraat etti, Mustafa Çetereisi ve Rıfat Fırat Türkiye’ye kaçtı.

8-EKİM 2014: İş insanı, dönemin PGM Pervin Gürler’in damadı Aykut Arcan, ülkedeki birçok galeri sahibi ve vatandaşa yüklü miktarda karşılıksız çek yazarak yurt dışına kaçmıştı.

Ayşe GÜLER

Girne’de Senak Kuyumcu’yu soyan iki İranlı soyguncunun, elini kolunu sallayarak Ercan Havalanı’ndan ülkeyi terk etmesi, ‘iç güvenlik tartışması’ ile birlikte aydınlatılmayan olayları da yeniden gündeme taşıdı.

Son dönemde adanın kuzeyinden unutulmaz kaçışlar, akıllara kazındı.

Polis tarafından geniş çaplı soruşturma yürütülmesine rağmen bugüne kadar Kooperatif Merkez Bankası’ndaki 3 Milyon TL’lik soygun, iş insanı Gökhan Naim’in öldürülmesi ile ilgili her yerde aranan zanlılar tespit edilemedi.

3 milyon TL’lik soygunda çalınan paranın 2.2 milyon TL’si de bulunamadı.

Bununla birlikte Girne’de Eray Kenanoğlu’na düzenlenen silahlı saldırı zanlıları da adaya geldikleri sahte kimlikle, olay günü Ercan’dan kaçtı.

2014’ten bugüne 8 olay da ‘aydınlatılamayan dosya’ olarak tozlu raflarda yerini aldı.

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HANGİ OLAYLAR AYDINLATILAMADI?

Ercan’dan kaçtılar!

Girne’de Deniz Sokak üzerinde faaliyet gösteren Senak Kuyumcu’yu 6 Haziran’da soyan iki kişi, ülkeyi dolaşıp, polisin gözü önünde Ercan Havaalanı’ndan kaçmıştı.

Soyguncuları elinden kaçıran polis, altınları bulmuştu.

Polis kuyumcu soygununa karışan zanlıların İran uyruklu J.B. (E-47) ve M.N. (E-23) olduğu ancak söz konusu şahısların aynı gün öğleden sonra Ercan Havalimanından yurt dışında çıkış yaptıklarının tespit edildiğini açıklamıştı.

İki gündür ada genelinde arama çalışmalarını sürdüren polis, soyguncular yakalayamazken çalınan altınların büyük kısmını bulduğunu açıklamıştı.

Sahte kimlikle geldiler, aynı gün ülkeyi terk ettiler!

Girne'de ise 18 Mayıs tarihinde 46 yaşındaki Eray Kenanoğlu aracı içerisinde bulunduğu sırada

silahlı saldırıya uğramasının ardından ortaya çıkan detaylar infiale neden olmuştu.

Kenanoğlu, uğradığı silahlı saldırı sonucu ayaklarından ve kasık kısmından yaralanmıştı.

Polis olayla ilgili Uğur Sağlık’ın arandığını duyurmuş, bir kişinin daha silahlı saldırıya karıştığı belirlenmiş ancak kimliği tespit edilememişti.

Saldırganların ülkeye sahte kimlik kartı ile girdikleri, önce muhaceret görevlisini, ardından da olayda kullandıkları kiralık araç şirketi çalışanını kandırdıkları, aynı gün ülkeyi terk ettikleri belirlenmişti.

Olayda kullanılan ZNY 928 plakalı araç Karaoğlanoğlu Lemar bölgesinde terk edilmiş vaziyette bulunmuştu.

Naim cinayeti:

4 kişi serbest kaldı, 4’ü cezaevine gönderildi, 5 kişi bulunamadı

Lefkoşa’da 13 Mart’ta evinin önünde cinayete kurban giden 50 yaşındaki iş insanı Gökhan Naim’in öldürülmesiyle ilgili cinayet aydınlatılamamıştı.

Polis cinayetin ardından farklı tarihlerde bağlantısı olduğu iddia ettiği 8 kişiyi tutuklamıştı.

4 kişi farklı tarihlerde ileride yargılanmak üzere hükümsüz tutuklu olarak Merkezi Cezaevine gönderilmiş, dört kişi cinayetle bağlantısı tespit edilmediği için serbest bırakılmıştı.

Aranan 5 kişi ise bulunamamıştı.

Cinayet ve gasp edilen para yüklü çantayı çaldıkları ve Kıbrıs’ın güneyine kaçtıkları iddia edilen Azmad Ali Virk, Ali Hassan, Tanveer Ahmad, İmran Arshan ve Zahid Masood bulunamamıştı.

Gökhan Naim’in öldürülmesi olayına tanıklık ettiği iddia edilen ve Naim’in para dolu çantasını arananlar listesinde olan Zahid Masood’a verdiği iddia edilen zanlı Bilal Ahmad ve ülkede kaçak olarak kaldığı iddia edilen Faiz Ul Hassan yargılanmak üzere cezaevine gönderilmişti.

Cinayet zanlısı olarak aranan Zahid Masood’u cinayeti bilerek kaçırdığı iddiası ile tutuklanan Ali Okan Şengül’de soruşturması tamamlanarak hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmişti.

Cinayet günü ülkeden kaçtığı iddia edilen ve sahte kimlikle ülkeye giriş yaparken, 27 Marta tarihinde tutuklanan zanlı Rana Rahem Aslam Khan 13 günlük tutukluluk süresinde cinayetle bağlantısı olmadığı tespit edilmişti. Khan, ülkeye sahte kimlikle giriş yaptığı gerekçesi ile ileride yargılanmak üzere 2 ayı geçmeyecek şekilde 9 Nisan tarihinde cezaevine gönderildi.

Naim’in öldürülmesinin ardından tutuklanan Abubakar Fiaz, Sajid Masood, Hasan Civelek, Hüseyin Erseyis’te serbest kalmıştı.

Kurşunlandı, zanlı tespit edilemedi

Öte yandan 6 Ağustos 2018’te Boğazköy Özveri Sokak üzerinde bulunan Özyalçın Sitesi 168 numaralı apartman önüne aracı ile gelip park eden aynı yerde sakin Aykut Tukyu’ya, kendisini takip eden motosikletli bir şahıs tarafından tabanca ile iki el ateş edilmişti.

Olayda yaralanan olmamış, olay yerinden motosikleti ile ayrılan zanlının arandığı açıklanmıştı.

Ancak bulunamamıştı.

Kayıp paranın büyük bölümü de zanlı da bulunamamıştı

Bugüne kadar gerçekleşen en büyük soygun olarak tarihe geçen, Kooperatif Merkez Bankası soygunu da aydınlatılmayan olaylar arasında yerini aldı, tozlu raflarda maziye karıştı.

24 Temmuz 2014’te meydana gelen 3 milyon TL’lik soygun olayında polis çalınan paranın yalnızca 770 bin 500 TL’sini bulmuş, geriye kalan 2.2 milyon TL tespit edilememişti.

Soygunla ilgili yürütülen dava 29 Nisan 2015’te sonuçlanmış, Bilay Çetereisi aleyhindeki 13 davadan suçsuz bulunarak beraat etmişti.

Çalınan 3 Milyon TL’lik paranın çok büyük bir kısmı ve soygunla suçlanan diğer iki isim olan Mustafa Çetereisi ve Rıfat Fırat ise Türkiye’ye kaçmıştı.

Ankara’da tutuklanan Polis Subayı Mustafa Çetereisi delil yetersizliği nedeniyle serbest bırakılmıştı.

Arcan davası da ilerlemedi

2014 yılında ülkedeki birçok galeri sahibi ve vatandaşa yüklü miktarda karşılıksız çek yazarak yurt dışına çıkış yapan iş insanı, dönemin Polis Genel Müdürü Pervin Gürler’in damadı Aykut Arcan, kayıplara karışmıştı.

1 Ekim 2014’te Türkiye’ye giden ve “1 ay sonra döneceğim” şeklinde açıklama yapan Arcan, adaya dönmemişti.

Arcan’ın Mağusa ve Lefkoşa dahil birçok galeriden ileri tarihli çek yazarak araç satın aldığı, aldığı bu araçları da başka galerilere veya şahıslara nakit para karşılığında sattığı ortaya çıkmıştı.

Birçok firma, ‘dolandırıcılık’ olayını yargıya taşımış, olayla ilgili mahkeme sürecine gitmişti.

Hakkındaki dolandırıcılık iddiaları ile ilgili YENİDÜZEN’e açıklama yapan Arcan, “kesinlikle kaçmadım, kimseyi de dolandırmadım, borçlarımı ödeyeceğim” şeklinde konuşmuştu.



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Mahkumlar da firar etti

Merkezi Cezaevi’nden firar eden bazı mahkumlar da tespit edilememiş, kaçışları aydınlatılamamıştı.

2011 yılından bugüne dek 14 firar meydana gelmişti.

Khereovbi kayıplara karıştı

Merkezi Cezaevi’nde ‘ uyuşturucu ‘ suçundan yargılanmayı bekleyen ve tedavi gördüğü hastaneden 25 Nisan 2019’da firar eden tutuklu Mohamed Âmine Khereovbi, kayıplara karışmıştı.

Polis, firarinin yakalanması için aldığı her ihbarı değerlendirirken arama çalışmaları sonuçsuz kalmıştı.

Hastaneden kaçtı, bulunamadı… Yavuz Erten sır oldu…

Hatırlanacağı üzere 2015 yılında çalışmak üzere götürüldüğü Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nden 3 Nisan tarihinde firar eden 35 yaşındaki mahkum Yavuz Erten kayıplara karışmıştı.

Polis, Merkezi Cezaevi’nde Ağustos 2014’ten beri hükümlü tutuklu olarak bulunan mahkum Yavuz Erten’in izine günlerce yapılan çalışmalara rağmen rastlayamamıştı.