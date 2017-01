Girne’de “Mavi Geceler”

Girne’de bulunan Merit Royal Hotel, “Mavi Geceler” konseptiyle ilk etkinliğini gerçekleştirdi. Birbirinden farklı organizasyonlarla konuklarının ağırlayacak olan ‘’Mavi Geceler’in ilkinde Türk pop müziğinin son dönemlerdeki en başarılı söz yazarı ve yorumcusu Fettah Can sahne aldı. Müzik piyasasına 2002 yılında Hande Yener’in ‘’Sen Yoluna Ben Yoluma’’ albümüne yaptığı 11 şarkı ile ‘’merhaba’’ diyen Fettah Can, Merit Royal Hotel ve Merit Royal Premium Hotel ortak etkinliğinde konuklarına tam anlamıyla müzik ziyafeti verdi. Sahnede büyük beğeni toplayan şarkılarını seslendiren Fettah Can, 2016 yılında en çok satanlar listesinde bir numaraya kadar yükselen ‘’Sen En Çok Aşıksın’’albümünde yer alan ve geçtiğimiz hafta radyolarda en çok çalınan şarkı olan ‘’Olan Bize Oldu’’şarkısını konuklarla beraber seslendirdi. Kendi bestelerinin dışında ‘sevilen pek çok şarkıyı da seslendiren Fettah Can, gecede konuklara sürpriz yaparak küçük bir fasıl potporiside yaptı.