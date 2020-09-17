Girne’de kreşler denetlendi

Girne Belediyesi zabıta ekipleri, halk sağlığının korunması amacıyla Girne’de faaliyet gösteren 5 kreşi denetledi.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, denetimlerde, kreşlerin sağlıklı koşullarda, belirlenen kurallar çerçevesinde faaliyet gösterip göstermediklerini incelediklerini vurguladı. Güngördü, temizlik maske, sosyal mesafe ve el hijyenine dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Covid-19 pandemi sürecinin tüm dünyada olduğu gibi bizim ülkemizde de bulaş riskinin artmasından dolayı herkesi daha dikkatli olması gerektiğini belirten Güngördü, tüm halktan tedbiri biran olsun elden bırakmamalarını rica etti.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Covid-19 pandemi önlemleri kapsamında Bakanlar Kurulu’nun aldığı kararlar çerçevesinde bölgede bulunan 13 kreşin 5 tanesinin yasal olarak açık olduğuna işaret edildi. Açıklamada, 0-3 yaş grubu dışındaki çocukların kreşe bırakılmasının yasak olduğu belirtildi.