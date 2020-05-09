Girne’de ‘kokain’ ile yakalanan zanlıya 3 gün tutukluluk

Girne’de tasarrufunda 10 gram kokain ile yakalanan zanlı D.Ö. mahkemeye çıkarıldı.

Zanlı 21 gün önce, Lefkoşa’da uyuşturucu ithalatı ve tasarrufu nedeniyle tutuklanıp teminata bağlanmıştı.

Polis memuru Murat Döşenci mahkemeye bulguları aktardı. Döşenci, 8 Mayıs’ta, saat 16.30 sıralarında, Boğazköy’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından şüpheli görülen zanlının üzerinde arama yapıldığını ve yaklaşık 10 gram ağırlığında kokain ile üzerinde kalıntı olan hassas terazi tespit edildiğini anlattı.

Polis zanlının gönüllü ifade verdiğini ancak henüz teyit ve tekzibinin yapılmadığını ayrıca bağlantısı olan bir şahsın daha arandığını belirterek 3 gün tutukluluk talep etti.

Yargıç Jale Ergüden zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi. (Kamalı Haber)