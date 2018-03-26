Girne’de kazanan yok:1-1

K-Pet Süper Lig 24. hafta mücadelesinde Türk Ocağı ile Küçük Kaymaklı 1-1 berabere kalarak haftayı birer puanla kapadı. İlk devresi golsüz eşitlikle sona eren mücadelede konuk Küçük Kaymaklı 63. dakikada Uğur Gök ile öne geçerken, ev sahibi Türk Ocağı 75. dakikada Remzi Betmezoğlu ile skora denge getirdi ve karşılaşma bu skorla sona erdi. Türk Ocağı aldığı beraberlikle puanını 29’a, Küçük Kaymaklı’da 38’e çıkararak haftayı tamamladı.

STAT: Mete Adanır Stadı

HAKEMLER: Ali Özer**, Cem Öksüzoğulları**, Hakan Gök**

TÜRK OCAĞI

Ali Karal*

(Dk.16 Zeki)**

Yunus E. İleli**

İsmet Düzce***

İlker Tek**

Bilal Ceylan**

James Akpama*

(Dk.58 Justice*)

Micheal Dome**

Doğukan Altuntaş**

Hascan Kırmaz*

(Dk.73 Ömer Gül*)

Remzi Betmezoğlu**

Micheal Eneramo**

TD: Derviş Kolcu

KÜÇÜK KAYMAKLI

Ali Duvarcı**

Tuğrul Çiftçioğlu**

Yaşar Solel**

Sercan Çoban***

Yağış Gencay*

(Dk.46 Uğur Gök**)

Turgut K. Çoban**

Bayram Anday**

Konan Malon**

Yusuf Özbahar**

(Dk.78 Hüseyin Adal*)

Franck Mbargh**

Arsene Junior**

TD: Mehmet Ali Özgürgün

GOL: Dk.75 Remzi Betmezoğlu (Türk Ocağı) - Dk.63 Uğur Gök (K.Kaymaklı)