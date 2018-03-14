Girne'de, Dr. Fazıl Küçük anıtı törenle açıldı

Girne’deki Dr. Fazıl Küçük anıtı, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın da katıldığı törenle açıldı.



Girne Çevre Yolu Üst Geçit Çemberi’ne yerleştirilen anıtın açılış töreninde, saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ve Dr. Fazıl Küçük’ün oğlu Mehmet Küçük birer konuşma yaptı.



Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, konuşmasında, bugünün Tıp Bayramı olmasının yanı sıra Dr. Fazıl Küçük’ün doğum günü ve onun mücadelesini yansıtan Halkın Sesi gazetesinin de 76. Doğum günü olduğuna dikkat çekti.



Anıtın neden 3 boyutlu olarak tasarlanmadığı konusunu düşündüğünü fakat bugün yerleştirildikten sonra baktığında anıtın Dr. Fazıl Küçük’ün mücadelesinin anlamlandırıldığını kaydeden Akıncı, anıtın bir tarafının Türkiye’ye, diğer tarafının da KKTC’ye baktığına işaret etti.



Dr. Fazıl Küçük’ün daha henüz Türkiye’de Kıbrıs davası bilinci olmadığı 1950’lerin ilk yarısında bu bilinci uyandırdığını kaydeden Akıncı, sadece milli davanın ve varoluşun simgesi değil aynı zamanda modern çizgisi, çağdaş kişiliği, bağnazlığa ve din istismarına karşı duruşuyla da örnek olduğunun altını çizdi.



Akıncı, Küçük’ün dini mahkemeler yerine aile mahkemeleri kurulmasını savunduğunu, Evkaf’ın ve eğitim işlerinin Kıbrıslı Türklere devredilmesi için çabaladığını belirtti.



Cumhurbaşkanı Akıncı, Dr. Fazıl Küçük’ün toplumsal hayatta Lefkoşa Belediye Meclisi üyeliğinden Kıbrıs Cumhuriyeti Başkan Yardımcılığı’na uzanan ve yeri geldiğinde siyasi parti de kurarak halkına liderlik ettiğini vurguladı.



Akıncı, mütevazı, şakacı ve taşıdığı insan sevgisiyle de andıklarını Dr. Fazıl Küçük’ü anmaya ve yaşatmaya devam edeceklerini belirtti.



KÜÇÜK: “KONUYA DUYARSIZ KALDILAR”



Mehmet Küçük de konuşmasında 32 yıl önce bir şehit annesinin böyle bir heykel yapılmasını gündeme getirdiğini ve vatansever yurttaşlardan elde edilecek bağışlarla bunun yapılmasını istediğini fakat gelmiş-geçmiş hükümet ve belediye başkanlarının konuya duyarsız kaldıklarını söyledi.



Şehit annesi Feyziye hanımın bugünkü açılışı görmeye ömrünün yetmediğini belirten Küçük, “Sen rahat uyu Feyziye hanım. Bu ülkede daha çok Dr. Fazıl Küçük heykelleri dikilir” şeklinde konuştu.



Fazıl Küçük’ün mücadelesini ve bu mücadele ruhunu yeni nesillere anlatmanın bir görev olduğunu belirten Küçük, heykelin yapısı itibarıyla tıpkı Fazıl Küçük gibi, bir yüzünün Toroslara, diğer yüzünü ise Beşparmaklara baktığına dikkati çekerek, hiçbir gücün bunu değiştirmeye yetmeyeceğini ifade etti.



Heykeltraş Serhat Selışık’a Kıbrıs Türkünün liderine yakışır bir eser meydana getirmesinden ötürü teşekkür eden Küçük, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya da belediye başkanlığı zamanında Lefkoşa’daki Fazıl Küçük Anıtı’nı dikmesi ve büyük bir caddeye Dr. Fazıl Küçük isminin vermesinden dolayı teşekkür etti.



GÜNGÖRDÜ: “PROJEYİ TEREDDÜTSÜZ BENİMSEDİK”



Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü de proje belediye geldiği zaman tereddütsüz benimsediklerini ve yola çıktıklarını fakat çok uzun yazışmalar ve formalite süreci geçirdiklerini belirtti.



Fazıl Küçük’ün Kıbrıs Türkü için varını yoğunu ortaya koyan ve bugünlere gelmesini sağlayan bir kişi olduğunu kaydeden Güngördü, kentin en güzide noktasında böylesi bir heykelin olmasının mutluluk verici olduğunu dile getirdi.



Emeği geçenlere teşekkür eden Güngördü, Dr. Fazıl Küçük’ün bir lider, bir halk insanı ve bir doktor olarak her zaman Kıbrıs Türkünün kalbinde yaşayacağını ifade etti.



