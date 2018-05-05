Girne’de bugün festival var!

“Biz limandayız” sloganıyla “1. Girne Turizm Festivali” bugün düzenleniyor Girne Antik Liman İşletmeleri işbirliği ile “1. Girne Turizm Festivali” düzenleniyor. Festival, “Biz Limandayız” sloganıyla 5 Mayıs 2018 Cumartesi günü saat 18.00’de başlayacak…

Girne Antik Liman İşletmeleri’nden alınan bilgiye göre etkinlik kapsamında, Antik Liman içinde kurulacak stantlarda, folklorik giyimli gençler, misafirlere Kıbrıs’a özgü yiyecek ve içecek ikram edecek. Ayrıca, el işleri, seramik çalışmaları ile geleneksel lezzetler, macun çeşitleri, çörek, zeytin, hellim gibi birçok yerel ürün satışa sunulacak.

Liman ortasına kurulacak sahnede ise O ses Türkiye Şampiyonu Lütfiye Özipek ile Mustafa Kutbittin ve Grup Otantik konser verecek. FOGEM Ekibi de Folklor Gösterisi sunacak. Havai fişek gösterileri ve sürprizlerin de festivalin bir diğer parçası olduğu belirtildi.

Girne Antik Liman İşletmeleri açıklamasında, “Özetle, 1. Girne Turizm Festivali ile antik limanın huzuruna ve güzelliğine ‘Buram Buram Kıbrıs’ katıyoruz. Uzun süredir planladığımız festivalimize ülkenin her yanından yoğun ilgi bekliyoruz. 5 Mayıs Cumartesi Saat 18.00’den itibaren Biz Limandayız. Sizleri de bekleriz” denildi.