Girne’de ‘aile içi şiddet’

Girne’de ‘Eski Türk Mahallesi’ olarak bilinen bölgede aile içinde yaşanan şiddet olayı büyük korkuya neden oldu. Polis ekipleri olay yerine giderek kavgaya müdahalede bulunurken, yaşananlar görüntülenerek sosyal medyaya da yansıdı. Polis Basın Subaylığı, konunun aile içi şiddet olduğunu, soruşturma başlatıldığını kaydederken, detayların henüz paylaşılamayacağını ifade etti. Olay sosyal medyaya ‘bıçaklama’ olarak yansırken, polis ‘bıçaklama’ olmadığını ancak şiddet olduğunu doğruladı.