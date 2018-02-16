Girne ve Lefkoşa’da uyuşturucu

Girne’de, polis, 498 uyuşturucu hap ele geçirdi; 2 kişiyi tutukladı.

Polisten verilen bilgiye göre, dün gece 21.30 sıralarında Ziya Rızkı Caddesi üzerinde şüpheli görülen H.Y.’nin (E-27) üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 2 hap bulundu.

Yürütülen soruşturmada olayla bağlantısı olduğu tespit edilen M.K.’nin (E-28) tasarrufunda ise uyuşturucu madde içeren 496 hap bulunarak emare alındı.

Polis zanlıları tutukladı.

KÜÇÜK KAYMAKLI’DA UYUŞTURUCU

Küçük Kaymaklı’da da 19.25-19.45 saatleri arasında M.K.’nin (E-30) kaldığı evde polis tarafından yapılan aramada, sentetik cannabinoid türü uyuşturucu bulundu.

Yarım gram ağırlığında madde ile içerisinde tütün ile karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde bulunan ucu yanık bir sigara da emare alındı.

M.K tutuklandı.