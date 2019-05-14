Girne Turizm Meslek Lisesi Kent, Günyüz ve Onar’ı Ağırladı

Girne Turizm Meslek Lisesi, değişik mesleklerden kişilerin, öğrencilerle buluştuğu bir etkinlik düzenledi.

Kıbrıs’ta ilk Kıbrıslı Türk otelini yapan duayen turizmci John Aziz Kent, müzisyen Hasan Günyüz ve sanatçı Anber Onar, öğrencilerle bir araya gelerek, turizm, sanat, müzikle, ülkenin en önemli sektörü olan turizm alanının çeşitli dallarına elemanların yetiştirildiği okula bilgi, tecrübe ve birikimlerini aktardı.

Girne Turizm Meslek Lisesi’nden verilen bilgiye göre, müzisyen Hasan Günyüz’ün etkinlikte verdiği konser, sınavlar arifesindeki öğrencilerin motivasyonunu artırdı.

Turizmci John Aziz Kent, genç turizmcilere turizm geçmişini, deneyimlerini ve yaşamından kesitleri anlatırken, sanatçı Anber Onar da öğrencilere kültürel turizm, mutfak sanatlarının yaratıcılığını ve gençlik turizmi hakkında, görsellerle bilgi verdi.

Girne Turizm Meslek Lisesi Müdürü Mehmet Yıldızdoğan, etkinlikle ilgili açıklamasında “Turizm sektörüne kalifiye eleman yetiştiren okulumuz dahil, benzeri tüm okulların turizme insan gücü yetiştirme katkısının desteklenmesi gereğinin önemine atıfla, bu yöndeki çeşitli faaliyet ve ziyaretlerin artarak devamı okulumuzun dileğidir" dedi.