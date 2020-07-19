Girne-Tatlısu yolunda kaza

Girne- Tatlısu yolunda bugün meydana gelen trafik kazasında iki araç yüz yüze çarpıştı, 3 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamada, Girne-Tatlısu anayolunun 8-9 km arasında saat 16.20 sıralarında Girne istikametine doğru seyreden Yusuf Berekat (E-38) yönetimindeki HJ 251 plakalı Ford Focus marka salon araç sürücüsü, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Araç sürücüsü gidiş istikametine göre yolun sağ tarafından geçmesi sonucu, o esnada karşı istikametten gelen Şaban Erdoğdu (E-25) yönetimindeki DY 922 plakalı Hundai marka salon araç ile yüzyüze çarpıştı.

Kaza sonucu HJ 251 plakalı araç sürücüsü ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Musa Alemdar (E-23), Enis Havancı (E-26) ve HJ 251 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Rüzgar Berakat (E-2) Girne Akçiçek Hastanaesi'nde kaldırıldı. 2 yaşındaki Rüzgar Berekat'ın hastaneden taburcu oldurken, diğer yaralılar müşahede altına alındı.

FOTOĞRAF: BRT