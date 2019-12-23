Girne Özel Eğitim Merkezi'nden Güngördü'ye ziyaret

Girne Özel Eğitim Merkezi ve Girne 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi öğretmen ve öğrencileri Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’yü ziyaret etti.

Belediyeden verilen bilgiye göre, yeni yıl öncesi Girne Belediye Başkanı’nı ziyaret eden öğrenciler, Güngördü’nün yeni yılını kutlayarak hediye takdiminde bulundu, bugüne kadar yaptığı destek ve katkılardan dolayı teşekkür etti.

18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri kendi yaptığı heykelleri Güngördü’ye hediye ederek, nasıl yaptıklarını anlattı.

Güngördü de, her iki gruba da ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, engelli çocuk ve gençlerle sohbet etti.

Engelli bireylerin toplum içinde yer almasının önemine işaret eden Güngördü, engellilerin saygı gördüğü, özgürce dolaşıp sosyal yaşamın içerisinde yer aldığı bir kent için çalışmalarına devam ettiklerini ifade ederek, “Sevgi ve birlikle tüm engelleri aştığımız bir yıl olmasını diler, hepinizin yeni yılını kutlarım” dedi.