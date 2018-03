Girne Dağyolu’nda kaza: 5 yaralı

Girne Dağyolu’nda meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Yaralanan kişilerin isimlerinin Baver Ekinci, Berat Atakaya (E-20), Vedat Atakaya (E-18), Fırat Kolağasıoğlu (E-19) ve İbrahim Can (E-22) olduğu öğrenildi. Kaza dikkatsizlik sonucu meydana geldi. Polis Basın Subaylığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde: Saat 21:30 sıralarında, Girne - Değirmenlik Anayolu 14-15 km'leri arasında Baver Ekinci (E-21), yönetimindeki LN 089 Z plakalı araç ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Fahri BUT (E-30) yönetimindeki TPD 268 plakalı araç ile çarpışmışlardır. Kaza sonucu yaralanan LN 089 Z plakalı araç sürücüsü Baver Ekinci ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Berat Atakaya (E-20), Vedat Atakaya (E-18), Fırat Kolağasıoğlu (E-19) ve İbrahim Can (E-22) kaldırıldıkları Girne Dr Akçiçek Hastanesinde yapılan tedavilerini müteakip Baver Ekinci, İbrahim Can ve Fırat Kolağasıoğlu Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilmiş olup, tedavileri hâlen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.

Fotoğraflar, SOSYAL MEDYA: Ali Cefa