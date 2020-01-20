‘Gezici Anketi’nden, Tatar çıktı

‘Gezici, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik gerçekleştirdiği son anketin sonuçlarını paylaştı. Ankete göre Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2015’te olduğu gibi büyük olasılıkla ikinci tura kalacağını belirten Gezici’nin saptamalarına göre de seçimi ikinci turda az bir farkla da olsa UBP adayı Ersin Tatar kazanacak.

Önümüzdeki sürecin Tatar lehine daha da netleşmesinin mümkün olduğu görüşünü de belirten Gezici, ‘Eğilimler ve UBP’deki toparlanmanın bunu gösterdiğini’ ileri sürdü.

İşte Gezici anketinden bazı sonuçlar:

Tablo 1. Araştırmaya Katılan KKTC Halkı’nın Yarın Milletvekili Seçimi Olsa Oyunu Nasıl Kullanmak İstediğine İlişkin Dağılım

Araştırmaya katılan KKTC Halkı’nın yarın milletvekili seçimi olsa oyunu nasıl kullanmak istediğine ilişkin dağılım incelendiğinde % 43,5’i UBP’ye oy vermek istediğini ifade ederken % 21,8’i CTP’ye oy vermek istediğini ve % 10,5’i HP’ye oy vermek istediğini ifade etmektedir.

Tablo 2. Araştırmaya Katılan Halka Göre KKTC Cumhurbaşkanı’nın Kıbrıs Sorunu Konusunda Nasıl Bir Tutumu Olması Gerektiği ile İlgili Görüşlerine İlişkin Dağılım

Araştırmaya katılan halkın nasıl bir Cumhurbaşkanı istediğine ilişkin dağılım incelendiğinde % 35,6’sı Kıbrıs Türk Halkının çıkarlarını ön planda tutan bir Cumhurbaşkanı istediğini ifade ederken % 53,1’i bağımsız iki devleti isteyen bir Cumhurbaşkanı istediğini ifade etmektedir.

Tablo 3. Araştırmaya Katılan KKTC Halkı’nın 2020 Yılında Gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı Seçiminde Kime Oy Vermek İstediğine İlişkin Dağılım



Araştırmaya katılan KKTC Halkı’nın 2020 yılında gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy vermek istediğine ilişkin dağılım incelendiğinde % 34,2’si Sn. Ersin Tatar’a oy vermek istediğini ifade ederken % 28,8’i ise Sn. Mustafa Akıncı’ya oy vermek istediğini ve % 17,4’ü Tufan Erhürman’a oy vermek istediğini ifade etmektedir.

Tablo 4. Araştırmaya Katılan KKTC Halkı’nın 2020 Yılında Gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı Seçiminde Kime Oy Vermek İstediğine İlişkin Dağılım



Araştırmaya katılan KKTC Halkı’nın 2020 yılında gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy vermek istediğine ilişkin dağılım incelendiğinde % 34,1’i Sn. Ersin Tatar’a oy vermek istediğini ifade ederken % 28,1’i ise Sn. Mustafa Akıncı’ya oy vermek istediğini ve % 17,1’i Tufan Erhürman’a oy vermek istediğini ifade etmektedir.

Tablo 5. Araştırmaya Katılan KKTC Halkı’na Göre İkinci Turda Hangi Adayın Kazanacağı ile İlgili Görüşlerine İlişkin Dağılım, (Adaylığı kesin bakılan isimler soruldu





Araştırmaya katılan KKTC Halkı’na göre ikinci tura hangi adayların kalacağına ilişkin dağılım incelendiğinde % 40,2’si Ersin Tatar’ın ikinci turda kazanacağını ifade ederken % 14,2’si Tufan Erhürman’ın ve % 30,3’ü Mustafa Akıncı’nın ikinci turda kazanacağını ifade etmektedir.