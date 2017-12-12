"Gerginlik yaratmaktan medet umuyorlar"

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, Afrika Gazetesi’nde yayımlanan karikatür sonrasında yapılan gösterileri ‘bazı siyasi partilerin seçim döneminde toplum içerisinde gerginlik yaratmaktan medet umduğunun açık göstergesi’ olarak değerlendirdi.

Yetkililere gerginliği tırmandırmayan, birilerini hedef haline getirmeyen açıklamalar yapma konusunda çağrıda bulunan Sorakın, söz konusu karikatürün ‘halklar arasındaki kardeşliği, işbirliğini ve barışı öne çıkardığını’ söylemenin mümkün olmadığını kaydetti.

Sorakın’ın açıklaması şöyle: Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın Yunanistan'ı ziyareti ile ilgili olarak medyada yer alan karikatür: 1. Çatışmacı, ötekileştirici, tahkir içeren, dolayısıyla halklar arasında kardeşliği, işbirliğini, barışı öne çıkardığını asla söyleyemeyeceğimiz bir karikatürdür. Türk ve Yunan halkları arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesi hem adamız hem de bölgemiz açısından son derece önemlidir. 2. Bu karikatürü fırsat bilerek Afrika gazetesi önünde yapılan ve tehdit içeren gösteriler, bazı siyasi partilerin seçim döneminde toplum içerisinde gerginlik yaratmaktan medet umduğunun açık bir göstergesidir ve kamu yararını gözetmeyen bu fırsatçılık kabul edilemezdir. 3. Bu olay karşısında tüm yetkililerin gerginliği tırmandırmayan, birilerini hedef haline getirmeyen açıklamalar yapmaya ve tavırlar geliştirmeye özen göstermesi gerekir.