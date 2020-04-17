Genel sağlık yeniden Nalbantoğlu’na dönüyor

Genel sağlık için Kolan Hastanesi’nde verilen hizmetler, yeniden ‘Pandemi Hastanesi’ olarak düzenlenen Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne alınıyor.

YENİDÜZEN’in güvenilir kaynaklardan elde ettiği bilgide, ‘Pandemi Hastanesi’ olarak kullanılan Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin sadece Nöroloji, Üroloji ve Ayaktan Tanı bölümlerinin Pandemi olarak ayrılacağı, diğer bölümlerin ise eskisi gibi genel sağlık hizmeti vereceği öğrenildi.

Hastanedeki üç bölümün ayrılacağı, gerekli güvenlik önlemlerinin alınarak vatandaşın, Covid-19 vakaları ile aynı çatı altında hizmet alacağı belirtiliyor.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı da yarın taşınma için kendilerinden yardım istendiğini söyledi.