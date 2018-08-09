Gençliğe sosyal destek

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, kırsal kesimde yaşayan gençlerin, sosyal ve ekonomik hayata katılımlarını sağlayabilmek ve yaşam becerilerini geliştirmek için; sosyal, sportif, kültürel, sanatsal gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlayan ve Başbakanlık koordinesinde yürütülecek olan “Gençlik Sosyal Destek Projesi”ni Değirmenlik bölgesine taşıyor.

Başbakanlık Dairesi Müdürü Umure Örs, Başbakanlık Sağlık Danışmanı, Vakıflar İdaresi ve Din İşleri Dairesi Yönetim Kurulu Üyesi Yeşim Kubilay ve Başbakanlık Eğitim ve Gençlik Danışmanı Hatice Düzgün ile makamında bir araya gelen Başkan Ali Karavezirler, “Gençlik Sosyal Destek Projesi” ile ilgili görüş alışverişinde bulunarak, projenin bölgede uygulanabilmesi için nelerin yapılabileceğini konuştu.

Dün gerçekleşen toplantıya Başkan Ali Karavezirler ile birlikte; Değirmenlik Belediyesi personelinden Gündüz Bakım Merkezi Sorumlusu, Hemşire Laden Serinsu Konuşur ile Halkla İlişkiler personellerinden Huriye Öztümen de katıldı.