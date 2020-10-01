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Gençler Girne’de de pedalları ‘ileri’ye çevirdi

Gençler Girne’de de pedalları ‘ileri’ye çevirdi

CTP Girne İlçe Örgütü’nün organize ettiği ‘Bisikletini al, doğrusuna gel!’ etkinliği renkli görüntülere sahne oldu.

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Lefkoşa’nın ardından gençler bu sefer de Girne’de pedalları ‘ileri’ye çevirdi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Girne İlçe Örgütü’nün organize ettiği ‘Bisikletini al, doğrusuna gel!’ etkinliği renkli görüntülere sahne oldu.

‘İleriye sürüyoruz!’ sloganıyla düzenlenen etkinlikte gençler bisikletlerini hem trafik güvenliği, hem de sosyal mesafeyi gözeterek kullandı.  Baldöken otoparkında toplanan gençler, Girne Çarşı güzergahından Antik Liman’a, oradan da Girne Kalesi’ne ulaştı.  Bazı CTP milletvekilleri de gençlerle birlikte ‘ileri’ye sürdü.

Kalabalık bir katılımla gerçekleşen etkinlikte balonlarla süslenen bisikletler, renkli görüntüler oluştururken Girneliler ‘ileri’ye süren gençlere büyük ilgi gösterdi.

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