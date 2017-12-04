Gençler Birliği fırsat tepti: 1-1

K-Pet Süper Lig’in 11’inci hafta mücadelesinde Küçük Kaymaklı konuk ettiği Gençler Birliği ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin henüz 23’üncü saniyesinde Tonbara Tiongoli’nin golüyle öne geçen konuk ekip, 14’üncü dakikada penaltı atışından gelen Uğur’un golüne engel olamadı ve karşılaşmanın ilk devresi 1-1 sonuçlandı. 55’inci dakikada penaltı kazanan Gençler Birliği Ertan Bulut’un penaltı atışından yararlanamadı. Karşılaşma 1-1 sona erince Küçük Kaymaklı 19 puana, Gençler Birliği’de 18 puana yükseldi

Ali Duvarcı’dan kritik kurtarış

Karşılaşmanın 55’inci dakikasında gelişen Gençler Birliği atağında Küçük Kaymaklı kalecisi Ufuk Şimşek rakibine yaptığı hareket sonrası kırmızı kart gördü ve hakem Ali Özer penaltı noktasını gösterdi. Ufuk’un kırmızı kart görmesinden sonra Remzi’nin yerine oyuna dahil olan kaleci Ali Duvarcı, Gençler Birliği adına atışı kullanan Ertan Bulut’un penaltısını çelerek önemli bir kurtarışa imza attı.

STAT: Şht. Hüseyin Ruso

HAKEMLER: Ali Özer**, Hakan Ünal**, Hakan Gök**

KÜÇÜK KAYMAKLI

Ufuk Şimşek*

Bahadır Göçben*

Turgut Kaan Çoban**

Mehmet Kaygısız*

Çağrı Kıral*

Mahmut Saine**

Tuğrul Çiftçioğlu**

Emmanuel Sarki*

(Dk.81 Mustafa Yaşınses)

Musa Şanlıer*

(Dk.46 Bayram Anday)*

Uğur Gök*

Remzi Betmezoğlu*

(Dk.55 Ali Duvarcı)***

GENÇLER BİRLİĞİ

Ali Karal*

Sinan Öğüt**

Sercan Çoban***

Yusuf Beyazi*

Ertan Bulut*

Mehmet Erol**

Şenol Şöför*

Yakubu Malik*

Naemeka Uzor*

Tonbara Tiongoli*

(Dk.22 İbrahim Köse)*

(Dk.81 Mustafa Salman)

Emir Dolu*

(Dk.70 Sertan Kurukafa)*

GOLLER: Dk.14 Uğur Gök (P) (K.Kaymaklı), Dk.1 Tonbara Tiongoli ( G. Birliği)

KIRMIZI KART: Dk.54 Ufuk Şimşek( K.Kaymaklı)