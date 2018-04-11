Genç suçlular KORKUTUYOR

291 GENÇ SUÇLU… Mahkemelerin 2017 yılı faaliyet raporuna göre son üç yılda genç suçluların sayısında patlama yaşandı. 2017’de 89, 2016’da 116, 2015’de ise 86 olmak üzere 291 genç suça karıştı

SOYGUN BAŞTA GELİYOR… Son 3 yıl içerisinde genç suçluların en çok ‘soygun’, ‘ev ve dükkân açma’ ve ‘sirkat’ suçlarını işlediği mahkeme raporuna yansıdı. Söz konusu dönemde 163 genç bu suçları işleyerek cezalandırıldı.

LEFKOŞA İLK SIRADA… Suç işleyen gençlerin en çok Lefkoşa bölgesinde olduğu dikkatlerden kaçmadı. 2015 yılından 2017 yılına kadar Lefkoşa’da toplam 111 genç suç işledi. Lefkoşa bölgesini ise Girne bölgesi takip ediyor.

Didem MENTEŞ

Kıbrıs’ın kuzeyinde günden güne işlenen çeşitli suçlarda artış görülürken son 3 yılda 291 genç çeşitli suçlardan yargılandı.

Yüksek Mahkeme tarafından hazırlanan faaliyet raporuna göre 16 ila 24 yaş arasındaki gençlerin suçlara eğilimini gözler önüne serdi.

Gençler, ‘adam öldürme’, ‘adam öldürmeye teşebbüs’, ‘vahim yaralama’, ‘darp’ vb. suçlardan tutunda ‘uyuşturucu tasarrufu’ ve ‘sirkat’ suçlarına kadar bulaşıyor.

Lefkoşa ilk sırada…

Birçok suç işleyen gençlerin en çok Lefkoşa bölgesinde olduğu dikkatlerden kaçmıyor. 2015 yılından 2017 yılına kadar Lefkoşa’da toplam 111 genç suç işledi. Lefkoşa bölgesini ise Girne bölgesi takip ediyor. Girne bölgesinde 88 genç suç işlerken, Mağusa bölgesinde 53 genç, Güzelyurt bölgesinde 28 genç, İskele bölgesinde 9 genç ve Lefke bölgesinde ise 2 genç suç işledi.

Genç kızlar da suç işliyor…

Yüksek Mahkeme tarafından hazırlanan faaliyet raporuna göre suç işleyen 291 gençten 13’ü genç kızlar. Bölgelere göre dağılım yapıldığında en çok Mağusa bölgesinde genç kızların suç işlediği görülüyor. Mağusa bölgesinde son 3 yıl içerisinde toplam 7 genç kız suç işledi.

19 genç nezaret altına alındı…

Son 3 yıl içerisinde suç işleyen gençlerden 19’u nezaret altına alınırken 272 genç ise başka şekillerde mahkûm edildi. 9 genç 2015 yılında işledikleri çeşitli suçlardan dolayı yargılanarak hapis cezasına mahkûm edilirken, 6 genç ise para cezasına mahkûm edildi. 2016 yılında ise 11 genç hapis cezasına, 6 genç ise para cezasına mahkûm edildi. 2017 yılında ise 12 genç hapis cezasına, 8 genç ise para cezası aldı. Mahkemelerin faaliyet raporuna göre ise gençler en çok 2017 yılında hapis cezasına mahkûm edildi.

Hırsızlık suçu ilk sırada…

Yüksek Mahkeme tarafından hazırlanan 2017 yılı faaliyet raporuna göre genç suçluların en çok ‘soygun yapma’, ‘ev ve dükkân açma’ ve ‘sirkat’ suçlarını işlediği göze çarpıyor. 2015 yılı ile 2017 yılı arasında toplam 163 genç ‘soygun’, ‘sirkat’ vb. suçlar işledi. Yine gençlerin son 3 yıl içerisinde işlediği diğer suçların başında ‘trafik suçları’ ile ‘Adam öldürme’, ‘adam öldürmeye teşebbüs’, ‘vahim yaralama’, ‘darp’ ve ‘tecavüz’ gibi suçlar geliyor.

2016 yılında patlama…

Mahkemeler faaliyet raporuna göre gençlerde en fazla suç patlaması 2016 yılında yaşandı. 2016 yılında 116 genç suç işledi. 2015 yılında ise 89 genç suç işlerken, 2017 yılında 86 genç suç işledi. Genç suçluların sayısındaki oranlar dikkat çekici boyutta.

2015 yılında suçlu bulunanların işledikleri suçlar ile mahkeme kararlarının nevine göre tasnifi…

2016 yılında suçlu bulunanların işledikleri suçlar ile mahkeme kararlarının nevine göre tasnifi…

2017 yılında suçlu bulunanların işledikleri suçlar ile mahkeme kararlarının nevine göre tasnifi…



