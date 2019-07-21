"Gemi Kurtaran” için tören

"Gemi Kurtaran” römorkörünün "Kuzey Kıbrıs'ta görevlendirilmesi töreni" Girne Limanında gerçekleştirildi.

Törene Başbakan Ersin Tatar, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, TC Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, TC Kıyı Emniyet Genel Müdür Vekili Durmuş Ünüvar, bazı bakanlar ve milletvekilleri, kuvvet komutanları, sivil ve askeri zevat katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklâl Marşıyla başlayan törende ilk konuşmayı TC Kıyı Emniyet Genel Müdür Vekili Durmuş Ünüvar yaptı.

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Gemi Kurtaran” Römorkörünün KKTC Kıyı Emniyetinde görevlendirilmesi töreninde bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, seyir emniyetini artırma ve denizleri her türlü olumsuzluktan korumaya yönelik her türlü kapasitesi bulunan römorkörün, Türk Bayrağıyla hayırlı görevler ifa edeceğine inanç belirtti.

Başbakan Ersin Tatar ise “KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti’nin, Doğu Akdeniz’de yapacağı yatırımlar ve bu gemilerle, hakimiyetimizi ve bu bölgedeki egemenlik haklarımızı haykırarak dünyaya mesajımızı veriyoruz. Çok değerli bir coğrafyada yaşıyoruz ve bu çalışmalar, bu coğrafyaya, bu değere sahip çıkma adına yapılacaktır” dedi.