Geleneksel kupa Kaymaklı’nın: 2-1

STAT: Dr. Fazıl Küçük Stadı

HAKEMLER: Ali Özer, Sabriye Atikoğlu, Emine Yarkın

G.BİRLİĞİ: Ali Karal, Emir Dolu (Dk.82 Mustafa Salman), Yusuf Beyazi, Mehmet Erol, Sercan Çoban, Yakubu Malik, Nnaemeka Juvenal, Şenol Şöför, Ertan Bulut, İbrahim Köse (Dk.60 Sertan Kurukafa), Tombandura

K.KAYMAKLI: Ali Duvarcı, Mehmet Kaygısız, Berkem Nurdal (Dk.72 Bahadır Göçben), Çağrı Kıral, Hüseyin Adal, Hüseyin Sadıklar, Uğur Gök (Dk.86 Bayram Anday), Mustafa Yaşınes, Mamut, Kanote (Dk.60 Musa Şanlıer), Turgut Kaan Çoban

GOLLER: Dk.10 Uğur Gök (P), Dk.75 Musa Şanlıer (K.Kaymaklı) – Dk.45+9 Emir Dolu (P) (G.Birliği)

SARI KART: Dk.19 Uğur Gök, Dk.38 Turgut K. Çoban, Dk.38 Mehmet Kaygısız, Dk.45+6 H. Sadıklar (K.Kaymaklı) – Dk.76 Emir Dolu, Dk.76 Yusuf Beyazi, Dk.90 Mustafa Salman (G.Birliği)

KIRMIZI KART: Dk.42 Ertan Bulut (G.Birliği) – Dk.42 Mustafa Yaşınes, Dk.65 M. Kaygısız (Çift sarı), Dk.90 Turgut K. Çoban (K.Kaymaklı)

YENİDÜZEN Spor Servisi

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nin 2017 yılı galibi Küçük Kaymaklı Türk Spor Kulübü oldu. Gazi Mağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda Gençler Birliği ile Küçük Kaymaklı arasında oynanan mücadeleyi 2-1’lik skorla yeşil siyahlılar kazandı. Yaşanan olaylar ve maç içerisindeki sert müdahaleler nedeni ile çıkan toplam 4 kırmızı kart sonucunda G.Birliği maçı 10, Küçük Kaymaklı ise 8 kişi tamamladı. Uğur Gök’ün penaltı golüne karşılık Emir Dolu’nun penaltı golü ile maçın ilk devresi 1-1 eşitlikle sonuçlanırken, ikinci yarıda oyuna dahil olan Musa Şanlıer’in golü Kaymaklı’ya kupayı getirdi.

Önemli anlar

Dk.9: Soldan K.Kaymaklı’nın kazandığı serbest atışı Mustafa Yaşınes ceza alanına ortalarken kaleci Ali’nin yumrukladığı topa Hüseyin Sadıklar vurdu. Oluşan karambol içerisinde Şenol Şöför’ün Uğur’a yaptığı müdahaleye penaltı kararı çıktı. Uğur’un kaydettiği golle K.Kaymaklı öne geçti: 0-1

Dk.38: İki takım arasında yaşanan gerginlik sonucunda Gençler Birliği’nden Ertan Bulut, Küçük Kaymaklı’dan da Mustafa Yaşınses kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Dk.45+9: G.Birliği atağında sağdan yapılan ortada ceza alanı içerisinde Berkem’in eline top çarpınca penaltı kararı çıktı. Emir Dolu kaydettiği golle skoru eşitledi: 1-1

İlk yarı 10 dakikalık uzatmanın ardından tamamlandı.

Dk.75: G.Birliği kaleci Ali Karal’ın topu Uğur’un önüne bırakması sonrası Uğur geriden gelen Musa’ya oynadı. Musa da rakibinden sıyrılarak takımını öne geçirdi: 1-2

Maçta başka gol olmayınca Kaymaklı 2-1’lik skorla galip geldi.

Maçın adamı Uğur Gök

Karşılaşma sonunda düzenlenen ödül töreni ile takımlara ödülleri verildi. Spor yazarları tarafından maçın adamı seçilen Uğur Gök’e ödülünü KTSYD Asbaşkanı Burhan Gürkan verdi. Karşılaşmada görev yapan hakemlere plaketlerini Kulüpler Birliği başkanı Kemal Köseoğlu takdim etti. Türkiye Spor Yazarları Derneği başkanı Oğuz Tongsir her iki kulübün başkanına birer plaket takdiminde bulundu. Kupa ikincisi G.Birliği’ne ve şampiyon K.Kaymaklı’ya madalya ve kupalarını KTSYD Başkanı Çelen Oben verdi.