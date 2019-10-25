Geçitkale'de 'Pembe Gün' etkinliği düzenlendi

Geçitkale Belediyesi, 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı nedeniyle bugün “Pembe Gün” etkinliği düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Geçitkale Belediye binası önünden Kasaba Meydanı’na kadar olan yürüyüş etkinliğine katılanlar, pembe tişörtler giyip, pembe balonlar taşıdı ve pankartlarla farkındalık mesajı verdi.

Geçitkale Belediyesi’nin sosyal sorumluluk üstlenerek çalışanları ile katkı koyduğu etkinliğe, belediye çalışanlarının yanı sıra Geçitkale Belediyesi Kadın Meclisi, Geçitkale Kadınlar Birliği, Tarım Dairesi Geçitkale Şubesi, bölgedeki okullar, sivil toplum örgütleri, kurum ve kuruluşlar, Geçitkale ve Bölge Halkı kadınları katıldı.

Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş, yürüyüş sonrası yaptığı açıklamada, ülkede kanser vakalarında ciddi bir artış olduğuna dikkati çekti. Öztaş, kanser vakalarının ülkede gün geçtikçe yayıldığına dikkat çekerek, en etkin tedavinin erken teşhis olduğunun unutulmaması gerektiğine vurgu yaptı.