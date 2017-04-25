Geçişler, tek yönden!
Kermiya geçiş noktasında yol çalışması başladı, yurttaşlar canından bezdi…
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Kermiya geçiş noktasında bugün başlayan yol çalışması nedeniyle uzun kuyruklar oluştu, yurttaşlar dakikalarca işlem yaptırmak için bekledi.
Geçiş noktasına çok yakın mesafede, Kıbrıs’ın güneyinde devam eden yol çalışması nedeniyle geçişler Kıbrıs’ın kuzeyinde tek yönlü olarak yapılıyor.
Yurttaşlar, uzun kuyruklardan dert yandı.
Hem kuzey hem de güneyde uzun kuyruklara neden olan çalışmaların yarın da devam edeceği öğrenildi.
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Etiketler : kermiya, geçiş noktası
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