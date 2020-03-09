Geçişler bir gün daha kapalı
Geçici olarak kapatılan 4 geçiş noktasının bir gün daha kapalı tutulacağını haber verildi.
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Geçici olarak kapatılan 4 geçiş noktasının bir gün daha kapalı tutulacağını haber verildi.
Cyprus Mail’in haberine göre, Kıbrıs Rum hükümeti bu sabah konu ile ilgili resmi açıklama yaptı. Açıklamada 4 geçişin durumuyla ilgili yarınki Bakanlar Kurulu toplantısından alınacak kararın beklendiği bildirildi
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Etiketler : geçiş, barikat, anastasiadis
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