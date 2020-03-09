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Geçişler bir gün daha kapalı

Geçişler bir gün daha kapalı

Geçici olarak kapatılan 4 geçiş noktasının bir gün daha kapalı tutulacağını haber verildi.

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Geçici olarak kapatılan 4 geçiş noktasının bir gün daha kapalı tutulacağını haber verildi.

Cyprus Mail’in haberine göre, Kıbrıs Rum hükümeti bu sabah konu ile ilgili resmi açıklama yaptı. Açıklamada 4 geçişin durumuyla ilgili yarınki Bakanlar Kurulu toplantısından alınacak kararın beklendiği bildirildi

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