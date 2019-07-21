‘Geçiş dönemi’ Protokolü’ne imza!

Protokol ‘sancısı’ bitti, imzalar atıldı: 5 aya 750 milyon TL…

5 aylık süreyi kapsayan TC ile KKTC arasında Ekonomik ve Mali İşbirliği Protokolü’ne TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Başbakan Ersin Tatar imza koydu, 750 milyon TL’lik kaynağın ilk dilimi serbest bırakıldığı açıklandı.

İMZA VAR, AÇIKLAMA YOK!.. 5 aylık süreyi kapsayacağı belirtilen Ekonomik ve Mali İşbirliği Protokolü imzalandı ama

protokolün içeriğine ilişkin açıklama yapılmadı

TATAR: KAYNAĞIN NASIL HARCANAĞI BELİRLENDİ… İmzaların atılmasının ardından YENİDÜZEN’e konuşan Başbakan Ersin Tatar, ‘geçiş dönemini’ kapsayan protokolde teknik heyetlerin aktarılacak kaynağın nasıl harcanacağını belirlediğini, yatırımlar, ihaleler, reel sektöre yapılacak katkı ile savunma başlığını kapsadığını ifade etti.

2020-2022 İÇİN TAAHHÜT: EKİM AYINA KADAR ÇALIŞMALAR TAMAMLANACAK… Tatar, bununla birlikte 2020-2022 yıllarını kapsayan 3 yıllık yeni protokolün de Ekim ayına kadar hazırlanmasının taahhüt altına alındığını açıkladı, kurumlarla ilgili nasıl bir yol izleneceğinin söz konusu çalışmada yer alacağını belirtti.

Ayşe GÜLER

TC ile KKTC arasında Ekonomik ve Mali İşbirliği Protokol metninde uzlaşıya varıldı, imzalar atıldı.

5 aylık süreyi kapsayan protokole TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Başbakan Ersin Tatar imza koydu.

750 milyon TL’lik kaynağın ilk dilimi serbest bırakılsa da, protokolün içeriğine ilişkin bilgi verilmedi.

İmzaların atılmasının ardından YENİDÜZEN’e konuşan Başbakan Ersin Tatar,

‘geçiş dönemini’ kapsayan protokolde teknik heyetlerin aktarılacak kaynağın nasıl harcanacağını belirlediğini, yatırımlar, ihaleler, reel sektöre yapılacak katkı ile savunma başlığını kapsadığını ifade etti.

‘Geçiş dönemini’ kapsayan protokolde teknik heyetlerin aktarılacak kaynağın nasıl harcanacağı, yatırımlar ve reel sektöre yapılacak katkıları kapsadığını ifade etti.

Tatar, bununla birlikte 2020-2022 yıllarını kapsayan 3 yıllık yeni protokolün de Ekim ayına kadar hazırlanmasının taahhüt altına alındığını açıkladı, kurumlarla ilgili nasıl bir yol izleneceğinin söz konusu çalışmada yer alacağını belirtti.

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu ise “Başlıklar belli, rakamlar önümüzdeki hafta şekillenecek” dedi.

Protokolün gelecek hafta ellerinde olacağını söyleyen Amcaoğlu, içeriğiyle ilgili daha detaylı açıklama yapılacağını kaydetti.

Başbakan Ersin Tatar:

“Memnunum”

Başbakan Ersin Tatar, protokolün imzalanmasından duyduğu memnuniyetini dile getirdi, teknik heyetlerin aktarılacak kaynağın nasıl harcanacağı, yatırımlar ve reel sektöre yapılacak katkıları kapsadığını ifade etti.

Tatar, bununla birlikte 2020-2022 yıllarını kapsayan 3 yıllık yeni protokolün de Ekim ayına kadar hazırlanmasının taahhüt altına alındığını açıkladı, kurumlarla ilgili nasıl bir yol izleneceğinin söz konusu çalışmada yer alacağını belirtti.

“Geçmiş dönemden kalma taahhütler var. Bazı projelere borçlar var” diyen Tatar, “Başlanacak projelere avanslar verilecek, savunma başlığı altında, reel sektöre de katkılar yapılacak. Bu protokolde kamu maliyesiyle ilgili herhangi bir şey yok” dedi.

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu:

“Başlıklar belli, rakamlar şekillenecek”

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, “Başlıklar belli, rakamlar önümüzdeki hafta şekillenecek” dedi.

Protokolün gelecek hafta ellerinde olacağını söyleyen Amcaoğlu, bu nedenle içeriğiyle ilgili daha detaylı açıklama yapılacağını kaydetti.

Amcaoğlu, Türkiye’den 5 ay için 750 milyon TL’lik kaynak aktarılacağını yineleyerek, gerekli çalışmanın Başbakanlık ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılacağını da söyledi.

2020-2021 yılları ile ilgili protokolün ayrı çalışılacağını ifade eden Amcaoğlu, söz konusu çalışmaların Ekim ayında bitirilmesinin hedeflendiğini aktardı.

Amcaoğlu, “Aktarılacak kaynak, ihalesi yapılan projeler, savunma, reel sektöre aktarılacak kaynaklar. Hibeler, alt yapı yatırımları ve kamu maliyesine katkı olacak” dedi.

Medyaya yansıyan ve yalanlanmayan protokol taslağına dair iddialar şöyleydi: