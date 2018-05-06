‘Geçim derdi’ Aileleri küçülttü

Hakan Topcuoğlu: “Pek çok neden bizleri korkutuyor, çocuk sahibi olmaya korkuyoruz…” Fahriye Durak Kanioğlu: “Anneler çocukların en özel anlarını kaçırıyor çünkü çalışıyoruz.” Sezer Kaşer: “Bu zamanda çocuk büyütmek, onu geleceğe hazırlamak çok zor…” Ecmen Avcı: “Aileler istese de çocuk yapamıyor, kaçınıyor…” Ülkem Kaya: “Çalışıyoruz çünkü mecburuz, çocuğumuzun her anından mahrum kalıyoruz” Doğan Daliot: “Devlet belli bir yaşa kadar ihtiyaçlar konusunda yardım etse gençler tek çocukla kalmaz” Pervin Arifoğlu: “Çalışan kadınların tek çocuk yapmak için pek çok nedeni var” Serdar Kumru “Ona nasıl bir gelecek sağlarız hiçbir fikrim yok” Ayşegül Canlıbel: “Maddi sıkıntılarla boğuşurken tek derdimiz onların iyi bir geleceğinin olması”

Fehime ALASYA

Geçim derdine düşen yurttaş, çok çocuklu kalabalık bir aile fikrinden giderek uzaklaştı…

Tek çocuk sahibi olan birçok çift, ikinci bir çocuk sahibi olmayı düşünmediğini belirtirken, iki çocuk sahibi anne-babalar ise geçim sıkıntısından dert yandı.

Tümünün ortak endişesi ise ‘gelecek kaygısı’…

Çocuğu için iş kaygısı duyan, iyi bir eğitim, güvenilir sağlık hizmeti isteyen vatandaş, tüm bunları kamu alanları dışından ücretli tedarik ettiğini belirterek, ‘tek çocuklu aile olma’ konusundaki fikrini, maddi zorlukları işaret ederek savundu.

Vatandaşın, tek çocuktan fazla bireylere sahip bir aile olma konusunda dilinden düşürmediği kaygılar arasında ilk sırada ‘gelecek yaratma’ endişesi yer alırken, bunu eğitim ve sağlık takip etti.

Çocuklarının geleceğinden kaygılı olan ailelerin yanı sıra, yine aynı kaygıyla tek çocuk istediğini belirten ailelerin sıkıntısı ortak; ‘Gelecek’

Maddi sıkıntılar ve bunu tetikleyen pek çok etkenden dolayı, iki, üç çocuk sahibi olmaya korktuğunu dile getiren vatandaş, tek çocuklu bir aile olması konusunda hem fikir…

Anne ve baba kaygıları…

Kalabalık aileyi tercih etmeyen kişilerde, evin erkeği maddi kaygılarını öne sürerken, kadınlar ise maddiyattan çok maneviyat konusunda endişeli.

Babalar, aile geçindirmek ve çocuğuna gelecek sunma konusunda endişelerini dile getirirken, anneler, çalıştığı için çocuğuna zaman ayıramayarak, büyük bir vicdan yükünün altında olduğunu ifade etti.

Günümüzde çocuk bakımının ve yetiştirmesinin çok zorlaştığına dikkat çeken birçok çalışan annenin dile getirdiği sorun aynı; “Çocuklar nenelerde büyüyor, biz anneler olarak en özel anlarını kaçırıyoruz çünkü çalışıyoruz…”

İş şartlarının zor olması veya çalışma sürelerinin uzun olması pek çok kadının en büyük derdi… Çocuklarına vakit ayıramayan anneler, asgari ücrete çalışarak kreş ve etüt ücretine ancak yetiştiğini belirtiyor.

“Destek olunursa aileler kalabalıklaşır…”

Konuya ilişkin çeşitli çözüm önerileri sunan pek çok vatandaş ise devlet imkânlarının arttırılması ve destek sağlanması gerektiğini ifade etti.

Yurt dışında yapılan bazı uygulamaları anımsatan anne-babalar, ülkemizde de bu imkânların sağlanması halinde ailelerin daha kalabalık olabileceğine dikkat çekti.

VATANDAŞ NE DEDİ?

Hakan Topcuoğlu:

“Pek çok neden bizleri korkutuyor, çocuk sahibi olmaya korkuyoruz…”

“İki çocuğum var fakat geleceklerinden çok kaygı duyuyorum. Kalabalık aileyi çok seviyorum fakat maddi kaygılar yüzünden bir çocuk daha yapmamız imkânsız. İkimiz de çalışıyoruz, çocuklarımın biri özel okulda, diğeri kreşte. Onlar için 20 yıl ilerisini ne yazık ki kestiremiyoruz. Şu an ülkedeki işsizlik, asgari ücrete geçinemeyen insanların sorunları gibi pek çok neden bizleri korkutuyor, çocuk sahibi olmaya korkuyoruz… Ülkedeki maddi sıkıntılar en büyük etken. Devlet yurt dışındaki gibi çocuklu ailelere çocuk başına destek çıksa, katkı verse üçüncü çocuğu da yapardık.”

Fahriye Durak Kanioğlu:

“Anneler olarak en özel anlarını kaçırıyoruz çünkü çalışıyoruz…”

“Geçim derdi, gelecek kaygısı, iyi bir eğitim, bakıcı sorunu ve beraberinde getirdiği maddi külfet derken pek çok neden ikinci kez anne olmamıza engel…

Her şeyi düşünüyoruz, bilinçli ve düzgün çocuklar yetiştirme çabası içerisinde iken var olan tek çocuğumuza daha iyi olanaklar sağlamak için çoğalmaya korkuyoruz.

Günümüzde çocuk bakımı çok zorlaştı, çocuklar nenelerde büyüyor, biz anneler olarak en özel anlarını kaçırıyoruz çünkü çalışıyoruz…”

Sezer Kaşer:

“Bu zamanda çocuk büyütmek, onu geleceğe hazırlamak çok zor…”

“Onlara gelecek hazırlamak, tahsil hazırlamak, isteklerini karşılamak ve pahalılıkla mücadele etmek çok zor… Millet nasıl çocuk yapsın ki? Evlilikler bile oyun sanılıyorken, çocuk bakımı ve büyütmesi gibi ciddi bir sorumluluğu almak çok düşündürücü. Bu zamanda çocuk büyütmek, onu geleceğe hazırlamak çok zor… Ülkenin hali deseniz belli, ülkedeki gençlerin daha kendi geleceğinin ne olacağı belli değilken nasıl bir çocuğa hayat verilir ki?”

Ecmen Avcı:

“Aileler istese de çocuk yapamıyor, kaçınıyor…”

Eskiden Allah rıskını veriri derdik, veriyordu da belki ama şimdi durum çok değişti. Doktor ücretleri, ilaç, aşı ücretleri, eğitimi, okulu, kreşi, etüdü derken her şey ateş pahası… Çocuğunu devlet okuluna yollayan bir anne baba bu kez de etüde göndermek durumunda kalıyor. Tüm bunlar ateş pahası. Aileler istese de çocuk yapamıyor, kaçınıyor…”

Ülkem Kaya:

“Çalışıyoruz çünkü mecburuz, çocuğumuzun her anından mahrum kalıyoruz”

“Yurt dışında yaşayan akrabalarımız var, en az üç çocukları var ve çocuklar üniversiteye gidene dek hiçbir giderleri yok. Devlet eğitimden sağlığa kadar, bez parasından aşısına kadar çeşitli imkanlar sağlıyor. Devlet bizde de destek verseydi, o zaman şartlar daha iyi olurdu. Çalışan anne olmak çok zor, kreş, bakıcı, ilaç, doktor, aşı ücreti derken, asgari ücrete çalışan bir anne ancak da çocuğunun giderlerine yetişebiliyor. Hem çocuk yapıyor hem de çalışmak istiyoruz çünkü mecbur kalıyoruz. Bu sefer de çocuğumuzun her anından mahrum kalıyoruz.”

Doğan Daliot:

“Devlet belli bir yaşa kadar ihtiyaçlar konusunda yardım etse gençler tek çocukla kalmaz”

“Her şey bizi korkutuyor, maaşların az oluşu, yüksek kiralar, okul ücretleri, kreş ücretleri, doktor parası derken her alanda elimiz yanıyor. Bir kişinin çalıştığı ailede 2 çocuk yapmak çok mümkün değil. Devlet belli bir yaşa kadar bez, mama, süt, gıda veya ihtiyaçlar konusunda yardım etse, o zaman gençler tek çocukla kalmaz.”

Pervin Arifoğlu:

“Çalışan kadınların tek çocuk yapmak için pek çok nedeni var”

“Kalabalık bir aileye sahip olmak hem maddi hem manevi çok zor... Çalışıyoruz ve iki çocuk sahibi olmamız çok zor. Bir kızım var ve başka çocuk yapmayı düşünmüyorum. Eğitim, sağlık, gelecek kaygısı çok büyük sorun. Özellikle biz çalışan kadınların maddiyattan çok maneviyatı da ağır basıyor. Çocuklarımız aile büyüklerimizle büyüyor. Çalışan kadınların tek çocuk yapmak için pek çok nedeni var.”

Serdar Kumru:

“Ona nasıl bir gelecek sağlarız hiçbir fikrim yok”

“Eşim 7 aylık hamile. Birçok test, doktor ücreti, bebek hazırlığı derken ikinci çocuk yapma fikrinden şimdiden uzaklaşıyoruz. Baba- anne olmak bu zamanda hem maddi hem manevi çok zor... Çocuğum ileride ne okumalıyım diye soracak olursa ona ne demeliyim inanın bilemiyorum, ona nasıl bir gelecek sağlarız hiçbir fikrim yok. Yurt dışında birçok ülkede çocuk daha doğar doğmaz devlet himayesine alınıyor, tüm ihtiyaçları, aşısından hemşiresine dek evde bakımı, okul masrafları tümüyle karşılanıyor. Keşke bizde de aynı imkânlar olsa…”

Ayşegül Canlıbel:

“Maddi sıkıntılarla boğuşurken tek derdimiz onların iyi bir geleceğinin olması”

“8 yaşında bir kızım var. Maddi sıkıntılarla boğuşurken tek derdimiz onların iyi bir geleceğinin olması. Evi kiraları, işsizlik, okul veya etüt ücretleri büyük külfet… Hafta sonu çalışıyoruz, bakacak biri olmuyor, çocuk kreşten de sıkılıyor, zaten haftada 5 gün akşama kadar orada, hafta sonu da alıp birlikte işi gidiyoruz. Çok zor şartlarda çocuk büyütüyoruz. Bir kadın olarak hem anne hem de iş yaşamında varız…”



