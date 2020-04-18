“Gecikme yok, prosedür böyle”

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı ve İki toplumlu Sağlık Komitesi Eş Başkanı Dr. Cenk Soydan, Avrupa Birliği yardımı olarak UNDP aracılığı ile ay sonuna kadar 40 ventilatör (solunum cihazı) beklediklerini söyledi.

İki toplumlu Sağlık Komitesi Eş Başkanlığını yürüten, Yataklı Kurumlar Dairesi Müdürü Dr. Cenk Soydan YENİDÜZEN’e konuştu, çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Solunum cihazının gelişinde bir sorun veya gecikme yaşanmadığını belirten Soydan, dünya piyasasında ventilatörün azaldığını ve kısıtlı şekilde dağıtım yapıldığını ifade etti. Sipariş edilen 5 bin adet PCR test kitinden 600’ünün geldiğini kaydeden Soydan, on günde 1000 adet olacak şekilde kalan kitlerin de geleceğini dile getirdi.

“Kıbrıslı Rum meslektaşım, eş başkanla hemen her gün iletişim içindeyiz” diyen Dr. Soydan, böylesi süreçlerde işbirliğinin hem insani, hem de dayanışma anlamında önemli olduğuna dikkat çekti.