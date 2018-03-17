‘Geçici’ istihdamda FIRSAT EŞİTLİĞİ!

Sağlık Bakanlığı, Yataklı Tedavi Kurumları Yasası’nda henüz değişiklik yapılmadığı için mevcut kadro sıkıntısını ‘geçici’ personel alımı ile aşma yoluna gitti… Bakanlık hastaneye yeni alınacak anjiyo cihazı için alınacak ‘geçici personel’ de MÜNHALLE ALACAK!.. Sağlık Bakanlığı, yeni alınacak anjiyo cihazı kullanımı ve 112 Acil Servis için ambulansta görevli paramedik alımı için düğmeye bastı. Yeni alınacak anjiyo cihazı için 6 adet Ameliyathane Teknikeri, 4 adet de Hemodiyaliz Teknikeri münhali çıkan Bakanlık, 10 adet de paramedik görevli alımı için münhal çıkmaya hazırlanıyor.

Fehime ALASYA

Sağlık Bakanlığı ‘Geçici personel’ alımı için münhal çıktı…

Sık sık ‘personel eksikliği’ nedeniyle gündeme gelen sağlık sektöründe ‘istihdam’ için harekete geçildi. Personel Alımı ile ilgili 10 kişilik münhal çıkan Sağlık Bakanlığı, hastaneye yeni alınacak anjiyo cihazı için personel alımı gerçekleştireceğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, personel alımı için çalışmaları hızlandırdı, uzun zamandır kamuoyu ile paylaşılmayan ‘münhal’ duyuruları gazete küpürlerinde yayımlanmaya başladı.

‘Adil personel alımı yapmaya çalışıyoruz’

YENİDÜZEN’e konuşan Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Ömer Gür, devlet kurumlarında personel istihdamı konusunda oldukça titiz davranıldığını belirterek, adil bir şekilde personel alımı yapmaya çalıştıklarını kaydetti.

Gür, Münhale çıkılan personel ihtiyacının yanında, 112 Acil Servis için de 10 tane ambulansta görevli paramedik alımı olacağını, bunların da yetkisinin alındığını ve hemen münhale çıkılacağını belirtti.

Yataklı Tedavi Kurumları Yasası’nda henüz değişiklik yapılmadığı için kadro sıkıntısından dolayı ‘geçici personel’ alımı yaptıklarını ifade eden Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Ömer Gür, çıkılan münhallerde bu yönde duyuru yapıldığını anlattı.

Münhalde detaylara değinildi…

Bakanlıktan yapılan münhalde, yasayla ilgili sıkıntıdan dolayı ‘geçici memur’ alınacağına dair detaylara değinilirken, uzayacağı ön görülen yasal süreçte, sağlıktaki hizmetlerin aksamamsı amacıyla ivedi şekilde geçici memur alınacağına değinildi.

Münhalde, personelde aranan nitelikler, müracaatın yeri ve son katılım tarihi ile mülakat tarihine yer verilirken, aranan niteliklere ilişkin şu detaylar paylaşıldı:

“KKTC vatandaşı olmak, münhalde belirtilen ilgili alanlarda üniversite veya sağlık meslek yüksekokulu ön lisans programlarından (Ameliyathane Teknikerliği, Anestezi Teknikerliği, Hemodiyaliz Teknikerliği) mezun olmak, temiz karakter belgesine sahip olmak, Çalışma Dairesi'nde "aktif iş arayan" olarak kayıtlı olmak, görevini yapması için herhangi bir sağlık engelinin bulunmaması, erkek adaylar için askerlik ödevini tamamlamış olmak.”

Yasaya sıkı takip…

Yataklı Tedavi Kurumları Yasası’yla ilgili çalışmaların bir an önce neticelenmesi için mücadele edeceğini belirten Gür, yasanın son rötuşlarının yapılmasının ardından, teknik komitede onaylanıp meclise gönderileceğini dile getirdi.

“Bazı kurumlarda ciddi personel yetersizliği bulunuyor”

Adadaki bazı kurumlarda ciddi personel yetersizliği bulunduğunu örneklendiren Gür, bazı kurumlardan örnek vererek adil bir şekilde personel alımı yapmaya çalıştıklarını kaydetti.

Gür, “Ek mesai dâhil 1 kişi, geçtiğimiz ay farklı bir kurumumuzda tek başına 360 saat çalıştı. Yasal olarak 300 saatine kadar ödeyebiliyorsunuz, gerisi bedavaya çalışıyor. Kaldı ki ödemeyi de geçin, insani şartlarda bir personeli bu kadar çalıştırmamanız gerek” dedi.

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Ömer Gür:

“Sağlık bu kadar bekleyemez”

“Yeni anjiyo aleti alıyoruz, o yüzden bu personellere acil ihtiyacımız vardır. Mevcut anjiyo aletinin yanında bir anjiyo aleti daha alınıyor. Mevcut anjiyo aleti ile işlem yapan radyologlar yanında, kalp damar cerrahi uzmanları, örneğin beyine atan pıhtının temizlenmesi için, erken müdahale ile hastanın felçten kurtulmasına olanak verecek bir çalışma bu anjiyo aleti ile yapılacak. Çok acildir. Diğer tarafta anjiyo hastaları varken bunu yeteri ölçüde yapamıyoruz, personelimiz de yeterli olmuyor. Bu personeller de bu cihaz ve işlem için alınıyor.”

“Yasa güncellendikten sonra kalıcı personel alınabilir”

“Geçici personel alınmasının amacı Yataklı Tedavi Kurumları Yasası kadrosu güncellenmediği için kalıcı personel olarak alınamıyor olmasıdır. Bu yasa güncellendikten sonra kalıcı personel alınabilir. İki yıl önce Kamu Hizmetleri Komisyonu’nun çok yoğun olmasından dolayı iki yıl önce istenen devlet laboratuarına biyolog kadrosu sınavı yeni yapıldı. Keza başhekim yardımcılıkları da öyle…

Sağlık bu kadar bekleyemez. Bunu hızla yapabilmek için hemen ‘geçici personel olarak’ girişim başlattık.”

“112 Acil Servis için 10 tane de ambulansta görevli paramedik alımı olacak”

“Münhal edilecek olan, yetkisi istenip alınan ve girişimleri başlatılan, 112 Acil Servis için 10 tane de ambulansta görevli paramedik alımı vardır. Bu paramedikler, ambulansların içine binen ve hastaya müdahale eden 2 yıllık ön lisans okuyan sağlık çalışanlarıdır.

Bunların da yataklı kurumlarda kadrosu yoktur.

Yataklı Tedavi Kurumları Yasası yıllardır geçmiyor. Son aşamasına gelen bu yasa 2 yıldır aynı yerde duruyor. Çalışmalar çok yoğun fakat personel azlığı yasal değişiklikleri çok uzatıyor.”

“Bunlar yasaları geciktirdiğimizden, zamanında çıkaramadığımızdan kaynaklanan yasal sıkıntılardır”

“Yılardır çocuk psikiyatrisinde çalışan hekimlerimiz var ama onların kadrosu yoktur. Bunlar yasaları geciktirdiğimizden, zamanında çıkaramadığımızdan kaynaklanan sıkıntılardır. Biz de bu doğrultuda ya sözleşmeli ya da geçici personel alıyoruz.

Sözleşmelileri genellikle daha üst seviyede olan kademeler için yapıyoruz.”

“Hızlı bir şekilde bitirmeye çalışıyoruz”

“Ek mesai dâhil 1 kişi, geçtiğimiz ay farklı bir kurumumuzda tek başına 360 saat çalıştı. Yasal olarak 300 saatine kadar ödeyebiliyorsunuz, gerisi bedavaya çalışıyor. Kaldı ki ödemeyi de geçin, insani şartlarda bir personeli bu kadar çalıştırmamanız gerek.

Yataklı Tedavi Kurumları Yasası ile ilgili çalışmalar ise son rötuşları yapılacak ve teknik komitede onaylanıp meclise gönderilecek. Bu işi hızlı bir şekilde bitirmeye çalışıyoruz, uzayacağından da endişe ettiğimiz için personel alımı konusunda ‘geçici’ olarak çözümler üretiyoruz.”