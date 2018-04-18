İçişleri Bakanlığı’nın düzenlediği 'Gece Kulüpleri Çalıştayı' olaylı başladı.

Bağımsızlık Yolu, Kadın Eğitimi Kolektifi ve Baraka Kültür merkezi üyeleri çalıştayın açılışında İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars konuşma yaparken pankart açtı. “26 yaşındayken gece kulübünde ölen kız kardeşimiz Volha”, “Bir otelin havuzda ölü bulunan 24 yaşındaki konsomatris Judy” ve “Gece kulüpleri kapatılsın” gibi pankartları bir süre tutan aktivistler daha sonra salonu terk etti.