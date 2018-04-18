'Gece Kulüpleri Çalıştayı' olaylı başladı
Besim: Ülkeye her yıl 1200 yeni konsomatris geliyor. Günde 70 konsomatris, haftada 300 konsomatris sağlık kontrolünden geçiriliyor.
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İçişleri Bakanlığı’nın düzenlediği 'Gece Kulüpleri Çalıştayı' olaylı başladı.
Bağımsızlık Yolu, Kadın Eğitimi Kolektifi ve Baraka Kültür merkezi üyeleri çalıştayın açılışında İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars konuşma yaparken pankart açtı. “26 yaşındayken gece kulübünde ölen kız kardeşimiz Volha”, “Bir otelin havuzda ölü bulunan 24 yaşındaki konsomatris Judy” ve “Gece kulüpleri kapatılsın” gibi pankartları bir süre tutan aktivistler daha sonra salonu terk etti.
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Etiketler : içişleri, gece kulubü, çalıştay, baraka, Bağımsızlık Yolu, Kadın Eğitimi Kolektifi
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