DAÜ’de 1700’ü aşkın mezun diplomasına kavuştu

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 2024–2025 Akademik Yılı Bahar Dönemi Lisans ve Ön Lisans Mezuniyet Töreni dün akşam yapıldı.

DAÜ’den verilen bilgiye göre DAÜ Yasin Düşüner Stadyumu’nda yer alan ve saat 19.00’da başlayan törende 1700’ü aşkın mezuna diplomaları takdim edildi.

Törene, Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, bazı milletvekilleri, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Aykut Hocanın, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Erdal Özcenk, DAÜ Rektörü Hasan Kılıç, Girne Amerikan Üniversitesi Rektörü Serdar Yurtsever, Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay’ın yanı sıra, kurum kuruluş üniversite temsilcileri, akademisyenler, öğrenciler ve aileler katıldı.

Mezunların alkışlar ve müzik eşliğinde, hazırladıkları pankartlarla stadyuma girişiyle başlayan tören; Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından, yoğun programları nedeniyle törene katılamayan Başbakanı Ünal Üstel ile Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un mesajlarının okunmasıyla devam etti. Tören, Bahar Dönemi mezunlarını temsilen Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü birincisi Fidan Özge Torun ve Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Programı birincisi Adel Arda tarafından yapılan konuşmalarla devam etti. DAÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 1997 mezunu ve Arkas Holding CIO’su Mert Oruz’un mezunlar adına yaptığı konuşmanın ardından sırasıyla DAÜ Rektörü Hasan Kılıç, DAÜ VYK Başkanı Erdal Özcenk, YÖDAK Başkanı Aykut Hocanın, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar konuştu.

Konuşmalardan sonra fakülte ve bölüm birincilerine, protokol tarafından diploma ve ödülleri takdim edildi. Mezunların sembolik ağaç dikimini gerçekleştirdiği tören mezunlara diplomalarının verilmesi ve mezun öğrencilerin keplerini havaya atmasıyla sona erdi.