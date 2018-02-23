Gazimağusa Belediyesi ile Mağusa Kültür Derneği’nin (MKD) ortaklaşa düzenlediği 26. Gazimağusa Çocuk Festivali, 26 Mart’ta başlıyor.

Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı İsmail Arter ile Mağusa Kültür Derneği Başkanı Dudu Cumaoğulları bugün Belediye’de ortak basın toplantısı düzenleyerek festival programını açıkladı.

Festival, 26 Mart-1 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Festivalin ilk etkinliği olan 22. Mektup Yazma Yarışması 26 Mart’ta.

ARTER

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, basın toplantısında yaptığı konuşmada, bu yılki festivale birçok yeni etkinliği ekleyerek festivali şölen havasında yapacaklarını söyledi.

Bu yıl festival kapsamında ilk kez liseler arası ses yarışması düzenlenerek, genç yeteneklerin ortaya çıkmasına fırsat sağlayacaklarını belirten Arter, sanat ve sanatçıya her zaman destek verdiklerini vurguladı.

Arter, festivalin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

CUMAOĞULLARI

Mağusa Kültür Derneği Başkanı Dudu Cumaoğulları da, bu yılki festivalde birbirinden renkli, yaratıcı ve eğlenceli etkinliklerin yer alacağını dile getirerek, çocuklara fırsat veriliğinde neler yapabileceklerini göstermeleri adına organizasyonun önemli olduğunu söyledi.

Cumaoğulları, yarışmalar, sergiler, tiyatro ve müzik etkinliklerinin yer alacağı festivalin, 1 Haziran’da geleneksel meydan kutlaması ile coşkulu bir şekilde sona ereceğini söyledi.

Eğitimci olarak son zamanlarda yaşanan çocuk istismarından dolayı son derece üzgün olduklarını, güzel etkinliklerle çocuklara ne kadar değer verdiklerini göstermek istediklerini, festivale ülkenin her tarafından katılım olacağını aktaran Dudu Cumaoğulları, gönüllü olarak üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmek için çaba gösterdiklerini kaydetti.

Telsim ve Ses Komitesi Üyesi Tolga Ruhi, Liseler Arası Ses Yarışması hakkında bilgi verdi.

Mağusa Kültür Derneği Sekreteri Sermin İyican’ın verdiği bilgiye göre ise festival programı şu şekilde:

“26 Mart Pazartesi saat 14:30’da Mektup Yarışması, 31 Mart Cumartesi saat 09.00 ile 10:00’da Çanakkale Ortaokulu ve Şht Hüseyin Akil İlkokulu’nda Resim Çizme Yarışması, 2 Nisan Pazartesi saat 10:00’da Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda İlkokullar Arası Kültürel Bilgi Yarışması, 14 Nisan Cumartesi saat 09:30’da Suriçi’nde Tarih Avcıları Yarışması, 26-27 Nisan tarihlerinde saat 08:00’da Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde Liseler arası Ses Buluşması Ön Elemeler, 14 Mayıs Pazartesi saat 18:00’da Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda Resim-Mektup ödül töreni ve sergileri, 16 Mayıs Çarşamba saat 20:00’da Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda Liseler Arası Ses Buluşması final gecesi, 21 Mayıs Pazartesi saat 17:30’da Glapsides Plajı’nda Uçurtma Şöleni, 25 Mayıs Cuma saat 10:00’da Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda Dans Buluşması, 29 Mayıs’ta saat 18:00’da Buğday Camii’nde El sanatları- Seramik resim Sergileri ve 1 Haziran Dünya Çocuk Günü’nde saat 17:30’da Namık Kemal Meydanı’nda Çocuk Festivali Yürüyüşü, gösteriler ve konser.”