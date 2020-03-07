Gazeteciler de etkilendi: Protesto ediyoruz

Lokmacı Barikatı'ndaki eylemde orantısız güç kullanan ve eylemcilerin üzerine biber gazı sıkan Kıbrıs Rum polisi protesto edildi. Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği de gazetecilerin de etkilendiği olay nedeniyle polisi kınadı ve "Faşizan tavrından dolayı biber gazı kullanım emrini verenleri KTGB olarak protesto ediyoruz" açıklaması yaptı.

İşte açıklama:

Kıbrıs Rum liderliğinin Kuzey ile Güney arasındaki dört geçiş noktasını kapatma kararını protesto etmek amacıyla bugün Lefkoşa’da Lokmacı-Uzunyol’da düzenlenen barışçıl gösteriye, Kıbrıs Rum polisi’nin biber gazı ile müdahale etmesi kabul edilemez.

Kıbrıslı Türk göstericilerin üzerine yoğun biçimde püskürtülen biber gazı orantısız güç anlamına gelir.

Bu barışçıl eylemi kamuoyuna duyurmak amacıyla görev yapmaya çalışan basın mensuplarımız dahil birçok sayıda insanımız biber gazı nedeniyle rahatsızlanmıştır.

Bu faşizan tavrından dolayı biber gazı kullanım emrini verenleri KTGB olarak protesto ediyoruz.