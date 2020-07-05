Gazeteciler Birliği bazı etkinliklerini iptal etti

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB), yeniden tehdit haline gelen yeni tip Corona virüsü nedeniyle bazı etkinlikleri iptal etme kararı aldı.

KTGB Yönetim Kurulu, sağlığı tehdit eden yeni gelişmeleri dikkate alarak her yıl geleneksel olarak düzenlenen 11 Temmuz Kıbrıs Türk Basın Günü resepsiyonunu iptal etti.

Basın Günü etkinlikleri çerçevesinde her yıl verilmekte olan ‘medya başarı ve teşvik ödülleri’ de bu yıl Mart ayıdan bu yana yaşanan Covid sürecinde Ödül Komitesi’nin düzenli toplanamamasından dolayı daha sonraki bir döneme ertelendi.

Meslekte 25 yılını dolduranlara verilen ‘Hizmet Onur Ödülleri’ni alanlar ise Yönetim Kurulu tarafından belirlendi. Hizmet Onur Ödüllerinin, virüs tehdidinin ortadan kalkmasıyla birlikte düzenlenecek ilk törende sahiplerine verileceği belirtildi.

GENEL KURUL

KTGB Yönetim Kurulu, örgütün iki yılda bir yapılan olağan Genel Kurulu ile üç yılda bir yapılan BRT ve TAK Yönetim Kurulu’ndaki temsilcilerinin seçildiği genel kurulu da birleştirme kararı aldı.

Buna göre, virüs nedeniyle yeni bir olumsuz gelişme olmaması halinde KTGB Genel Kurulu 26 Eylül tarihinde yapılacak.

KTGB Yönetim ve denetim organları 1 Ekim 2018’de belirlenmiş, TAK Ve BRT Yönetim Kurulu temsilcileri ise 31 Temmuz 2017’de seçilmişti.

Dernekler Yasası ve KTGB Tüzüğü uyarınca yönetim ve denetim organları için iki yılda, TAK ve BRT temsilcileri için ise üç yılda bir seçim yapılıyor.

Pandemi riskini dikkate alan KTGB Yönetim Kurulu, iki ay içerisinde yapılması gereken iki genel kurulu birleştirme yönüne gitti.

AKPINAR ANMA TÖRENİ

Öte yandan KTGB eski Başkanı Mehmet Ali Akpınar için her yıl mezarı başında düzenlenen anma töreni de Covid riski nedeniyle iptal edildi.

Akpınar ailesiyle istişare edilerek Kırnı’daki (Pınarbaşı) mezarında her yıl 8 Temmuz’da düzenlenen törenin bu yıl yapılmamasının daha doğru olacağı konusunda karar kılındı.

ÖZUSLU: "İÇİMİZE SİNMEDİ"

Alınan kararları değerlendiren KTGB Başkanı Sami Özuslu, Mart ayından bu yana bütün dünyada ve ülkemizde yaşananların ‘normal bir süreç’ olmadığına dikkati çekti.

Son günlerde başlayan ‘ülkeye karantinasız girişler’le birlikte salgın riskinin yeniden arttığına, bilim insanlarının buna vurgu yaptığına işaret eden Özuslu, bu ortamda elzem olmayan etkinlikleri iptal etme kararı aldıklarını belirtti.

Özuslu, 26 Eylül için planlanan Genel Kurul’un yasal bir zorunluluk olduğunu, ancak gelişmelere göre onun dahi yeniden değerlendirilebileceğini ifade etti.

Sami Özuslu “Hiçbir tören, hiçbir toplantı, hiçbir ödül üyelerimizin, yakınlarının ve toplumun sağlığından daha önemli değildir” dedi.