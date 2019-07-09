Gazeteci Rally Papageorgiu’dan anlamlı tavır





Kıbrıs Haber Ajansı editörlerinden Rally Papageorgiu, Taşkent katliamından sağ kurtulan Suat Kafadar ile yaptığı röportaj nedeniyle layık görüldüğü ödülü, “Bu ödül sizin hakkınız” diyerek Suat Kafadar’a verdi.



Suat Kafadar’ı evinde ziyaret eden Gazeteci Rally Papageorgiu, “Bu ödülü ben değil, senin cesaretin ve ev sahipliğin hak ediyor. Bu nedenle ödülün sahibi ben değilim, sensin” dedi. Kıbrıs Haber Ajansı editörü Rally Papageorgiu, Suat Kafadar ile geçtiğimiz yıl içerisinde röportaj yapmış ve yaşadıklarını kaleme almıştı.



Kırık ayağı ile bu röportajı yapan Gazeteci Rally Papageorgiu, bu unutulmaz anın ardından ödüle layık görülmüş, ödülünü de Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Anastastasiadis’in elinden almıştı.



Suat Kafadar, ikinci, kez evinde ağırladığı Rally Papageorgiu’ya teşekkür ederek, “Beni bu röportaj nedeniyle eleştirenler de oldu. Ben kötü olaylar yaşadım. Bir daha yaşanmasını, bir kişinin dahi benzerini yaşamasını istemiyorum. Ne düşündüğümü Rum halkının da bilmesini sağlayan Rally Papageorgiu’ya teşekkür ederim” dedi ve ödülü bir ömür boyu anı olarak saklayacağını vurguladı.



Rally Papageorgiu ise röportaj süreci ve sonrasında düşündüklerini “Ona hikayesini yazacağıma söz verdim, bana gerçeği söylemesi yeterliydi. Bunu yaptı, ben de sözümü tuttum. Bugüne kadar yaptığım en büyük röportajdı“ sözleriyle anlattı.