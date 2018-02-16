Gazeteci Deniz Yücel tahliye oldu

Yaklaşık bir yıldır Türkiye'de tutuklu bulunan Alman Die Welt gazetesinin Türkiye muhabiri Deniz Yücel cezaevinden çıktı.

AA, İstanbul başsavcılığınca Yücel hakkında dört yıldan 18 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandığını, iddianameyi kabul eden mahkemenin gazetecinin tahliyesine karar verdiğini yazdı.

Tahliye kararını ilk olarak Yücel’in avukatı Veysel Ok Twitter’dan duyurdu. Haberi Die Welt gazetesi ve Reuters de geçti. Alman Dışişleri'nden de doğrulama geldi.

Die Welt’in haberine göre tahliye kararı verilen gazeteciye yurt dışı yasağı getirilmedi.

Bir yıldır tutukluydu

Kararın TC Başbakanı Binali Yıldırım’ın Almanya Başbakanı Angela Merkel’le görüşmesinden bir gün sonra alınması dikkat çekti.

Yücel ‘terör örgütü propagandası’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlamalarıyla 354 gündür tutukluydu. Cezaevinde çok uzun bir süre tecritte tutulan Yücel hakkında bugüne dek iddianame de hazırlanmamıştı.

Yücel’in eşi Dilek Mayatürk Yücel de tahliye kararının ardından Twitter’dan “Sonunda, sonunda, sonunda! Deniz özgür”mesajını paylaştı.

Yücel, bugün öğleden sonra cezaevinden çıktı. Gazetecinin diplomatik plakalı bir araçla cezaevinin arka kapısında çıkarıldığı bildirildi.

Fotoğraf Veysel Ok'un paylaşımı