Gave’de Bazaar var…
Crafts and Vintage Bazaar, 17 Ekim Cumartesi günü Gave’de düzenleniyor.
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Kıbrıs'ın kuzeyinde ilk kez dress code konseptine sahip Crafts and Vintage Bazaar'ın sekizincisi 17 Ekim Cumartesi günü 15:00-20:00 saatleri arasında Alsancak’ta, Gave Coffee’de gerçekleşiyor.
Etkinlikte tasarım ürünleri, müzik, vintage, atıştırmalıklar, şarap ve kahve ile katılımcılar keyifli zaman geçirecek.
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