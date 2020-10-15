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Gave’de Bazaar var…

Gave’de Bazaar var…

Crafts and Vintage Bazaar, 17 Ekim Cumartesi günü Gave’de düzenleniyor.

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Kıbrıs'ın kuzeyinde ilk kez dress code konseptine sahip Crafts and Vintage Bazaar'ın sekizincisi 17 Ekim Cumartesi günü 15:00-20:00 saatleri arasında Alsancak’ta, Gave Coffee’de gerçekleşiyor.

Etkinlikte tasarım ürünleri, müzik, vintage, atıştırmalıklar, şarap ve kahve ile katılımcılar keyifli zaman geçirecek.

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