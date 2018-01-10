GAÜ’den, görme engelli bireylere destek

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), Eğitim fakültesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Öğretim Görevlisi Yılmaz Avcu, görme engellilerde eğitim ve KKTC’de bulunan görme engellilerin çalışma alanları hakkında bilgi verdi. Avcu açıklamasında, görme engellilerin ikiye ayrıldığını; ilkinin “Total Görme Engelli” yani, hiç göremeyen, bir diğeirnin ise, az gören bireyler olduğunu söyledi. Avcu, KKTC’de yaklaşık olrak 500’e yakın görme engelli birey olduğunu belirterek, bu bireylerin hizmet aldıkları merkezlerin bulunduğunu söyledi. Avcu açıklamasının devamında ise şunlara değindi: GAÜ olarak bu sene görme engellilerin eğitimine yönelik çalışmalar gerçekleştireceğiz. Çalışmalar hakkında bilgi almak isteyenleri, GAÜ Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümüne bekliyoruz. Burada eğitim almak isteyenlere ve uzman olmak isteyenlerede her türlü yardımda bulunacağız. Bu konuda GAÜ olarak hizmet vermekten ve bilgi paylaşımında bulunmaktan memnuniyet duyarız. Genellikle görme engelli bireyler denince aklımıza şu gelemsin. Görme engelli bireyler de normal gelişim gösteren vatandaşlar gibi; normal hayatlarına devam edebilen bireylerdir” dedi.