Gardiyana ‘görevi kötüye kullanma’ soruşturması

Devrim DEMİR

Merkezi Cezaevi’nde görev yapan bir gardiyan çavuşunun ‘görevini kötüye kullandığı’ iddiaları ortalığı karıştırdı, polis devreye girdi.

İddialara göre uzun süredir cezaevindeki, bazı ‘maddi durumu iyi’ mahkûm ve tutuklulara özel görüşme imkânı sağlamasının yanı sıra cep telefonu temin ettiği öne sürülen gardiyan çavuşunu, bazı mahkûm ve yakınlarından rüşvet aldığı da ileri sürüldü.

YENİDÜZEN’in güvenilir kaynaktan edindiği bilgide, görevli gardiyan çavuşun vardiya sorumlusu olduğu, görevinden birçok kez ayrılarak Kıbrıs’ın güneyine geçtiği bunun tespit edilerek giriş çıkışların yönetime verildiği bilgisi de var.

Merkezi Cezaevi Müdürü Metin Bilmem ve İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Mehmet Öznacar YENİDÜZEN’e konuştu, ‘iddiaların kendilerine de ulaştığını’ söyledi.

İddialar endişe verici…

Cezaevinde uzun yıllardır görev yapan görevli gardiyan hakkındaki iddialar endişe yarattı.

YENİDÜZEN’e ulaşan güvenilir kaynaklar, görevli gardiyan çavuşunun bazı mahkûm ve tutuklularla yakın ilişki içinde olduğu, özellikle görev günlerinde gecenin ilerleyen saatlerde dışarıdan özel görüştürmeler yaptığı bilgisi verdi.

Vardiya sorumlusu olarak görev yaptığı öğrenilen gardiyan çavuşunun görevini bırakarak birçok kez Kıbrıs’ın güneyine gittiği, konunun cezaevi ve İçişleri Bakanlığı’na bildirilerek ilgili kişi hakkında giriş çıkışların alınarak polise verildiği de öğrenildi.

Bir tutukluyu dışarıdan gelenlerle görüştürdü iddiası

Cezaevi’nde bazı mahkûm ve tutuklular için Merkezi Cezaevi içinde ve özellikle atölyelerde özel görüşmeler sağlayarak maddi menfaat sağladığı ileri sürülen gardiyan çavuşunun, son olarak hükümsüz tutuklu olarak ‘kurşunlama’ suçundan cezaevine giren İ.M.’yi gece geç saatlerde dışarıdan gelenlerle görüştürdüğü ortalığı karıştırdı.

Kanıtlar poliste…

YENİDÜZEN’in güvenilir kaynaktan edindiği bir başka bilgiye göre ise, gardiyan çavuşu aleyhinde polis devrede… Polisin dosyayı ileri soruşturmaya götüremediği de öğrenildi.

Söz konusu gardiyanın Kıbrıs’ın güneyindeki bazı suç çevreleri ile de bir bağlantısının tespit edildiği ve bu bağlantıya ilişkin bazı kanıtların temin edildiği ve ileri soruşturma için polise teslim edildiği de iddialar arasında.

Kamera görüntüleri mercek altında…

Özellikle görevde olduğu günlerde mahkûm ve tutuklulara ayrımcılık yaparak birçok imkân sağladığı iddia edilen gardiyan çavuşun davranışlarından ötürü cezaevinde gardiyanlar arasında huzursuzluk yarattığı ileri sürülüyor.

Görüşme yeri için atölyeleri de kullandığı öne sürülen gardiyanın, birçok kamera görüntüsü alınarak incelenmek üzere polise verildi.

Tutuklanması bekleniyor…

Gardiyan çavuş hakkında gerekli tüm bilgilerin ve kanıtların soruşturmanın başlatılması için polise teslim edildiği öğrenilirken, ilgili çavuşun ‘Görevini kötüye kullanma’ dâhil birçok suçlama ile tutuklanarak mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

Cezaevi Müdürü Bilmem: “Gerekli araştırmayı yapacağım”

Gardiyan çavuşu hakkındaki iddialarla ilgili Merkezi Cezaevi Müdürü Metin Bilmem, YENİDÜZEN’e konuştu.

Bilmem, bir takım iddiaların bilgisine getirildiğini belirterek ilgili gardiyan çavuşu hakkında araştırma başlattığını açıkladı, “Konu bilgimde, ilgili şahısla görüşüp gerekli araştırmayı yapacağım” dedi.

Müsteşar Öznacar: “Soruşturma açılıyor”

İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Mehmet Öznacar, konunun bilgilerine getirildiğini ancak ülkede meydana gelen salgın nedeniyle soruşturmanın ileriye götürülemediğini söyledi.

YENİDÜZEN’e konuşan Öznacar, “Konu bilgimize geldiği gün itibarı ile soruşturma başlattık. Ülkede Mart ayında yaşanan salgın nedeniyle araya zaman girdi. Gerekli kanıtlar toplandı, başka kurumlarla da görüşme sağlandı. İlgili şahıs hakkında ‘derhal’ soruşturma başlatılacak” dedi.



YENİDÜZEN’in elde ettiği güvenlik kamerası görüntülerinde “ziyaretçi girişi olmayan bir kapıdan mahkum yakınlarının binaya alınıp mahkumlarla görüştürüldüğüne dair görüntülerin yer aldığı” iddia ediliyor. Bu görüntüler polis tarafından da inceleniyor.